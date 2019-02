Karlshagen

„Wenn sie hessisch spricht, klingt das niedlich“, sagt Kathrin Rogge über ihre neue Kollegin und lacht. Hessisch spricht Kirsten Tober wenig – nur noch wenn die Verwandtschaft aus der Ecke mal anruft. Die 36-Jährige hat einige Jahre in dem Bundesland gelebt, wo es „Eppelwoi“ und „Handkäs“ gibt. 2004 kehrte sie nach Vorpommern zurück und zog mit ihrer Familie nach Hohendorf. Beruflich ist sie in der Pflege zu Hause und arbeitete in mehreren Einrichtungen unter verschiedenen Trägern. Bis im Oktober 2018 ein Anruf von der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) kam. „Ich sollte bei der AWO als Integrationshelfer mit geistig und körperlich behinderten Kindern durch den Schulalltag gehen. Doch es kam anders“, sagt Kirsten Tober. Sie heuerte zwar bei der AWO an, arbeitet auch mit Kindern und Jugendlichen – allerdings im Karlshagener Jugend- und Vereinshaus. Jetzt hat sie hier das Sagen als Nachfolgerin von Steffen Schulze. „Ich wollte unbedingt mit Kindern arbeiten. Deshalb habe ich sofort zugesagt“, so die Chefin, die mit Kathrin Rogge und Wolfgang Gödel (Haus- und Hofwart) die Einrichtung betreut, die in der Vergangenheit nicht unumstritten war. Trotz der vielen Angebote blieben die Nutzer aus.

„Im Dezember hatten wir 280 Besucher, so viele, wie lange nicht mehr. Im Januar sind es schon 255“, sagt Kirsten Tober stolz. Der Jahresrekord lag bei 241. „Sie fühlen sich wohl hier und haben ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Dazu bieten wir ganz viel an“, benennt Kirsten Tober einige Gründe für den Zuwachs. „Wir haben die gleichen Ziele, die gleichen Vorstellungen und sprechen uns gut ab“, fügt Kathrin Rogge hinzu. Während ihre Hauptbetätigung in der Einrichtung die Arbeit mit den Kindern ist, widmet sich ihre Chefin vorrangig der Verwaltung. Dazu gehört auch die neue Homepage des Jugend- und Vereinshauses (jvh-karlshagen.com), die moderner, übersichtlicher gestaltet wurde und quasi für den frischen Wind im Haus steht.

Einem Haus, in dem es für die Kids eigentlich an nichts fehlt, wenn es um die Freizeitgestaltung geht. Sportlich ist das Haus mit Volleyball, Fußball und Basketball im Außenbereich sowie Tischtennis, Tischkicker und Billard im Haus gut aufgestellt. „Dazu kommt unser Fitness-Studio“, so die neue Chefin, deren erste Aktivität im neuen Haus den einen oder anderen überraschen dürfte. „Ich habe hier erstmal ausgemistet und jeden Schrank auf den Kopf gestellt. Jetzt haben wir wieder Platz, um hier auch wieder Sachen einzulagern.“

Zu den sportlichen Möglichkeiten kommt ein gut ausgestatteter Musikraum (E-Piano, Schlagzeug, Orgel), ein Bastelraum sowie der neu gestaltete Chillraum – in ozeanblau gestaltete Wände – mit Couch und Spielkonsole. Für mehrere Wände im Haus – auch auf dem Flur – suchen die Hausherren noch Jugendliche, die sich als Graffiti-Sprayer ausprobieren können. Zwischen 13 und 16 Jahre sind die Älteren, die nun wieder regelmäßig ins Haus in der Hafenstraße kommen. Kirsten Tober führt das auch auf ihr Zugehen auf die Schule zurück. „In der Vergangenheit blieb es beim Versuch, mit der Schule zu arbeiten. Für mich ist die Ganztagsschule keine Konkurrenz. Wir haben ein gutes Miteinander. Ich lege viel Wert auf Kommunikation.“ Besonders mit der Schulsozialarbeiterin und der Arbeitsgruppe „Jugend für Karlshagen“ und deren Vorsitzenden Julien Schäfer (15), die mehr Kinder und Jugendliche für die Angebote im Haus begeistern will. Mehr Reichweite für das Haus gibt es jetzt auch über Facebook und Instagram.

Zu den regelmäßigen Angeboten zählt donnerstags und samstags auch das Kochen, dienstags wird gebacken. „Viele Vereine sind jetzt im Haus, die hier proben oder ihre Versammlungen organisieren“, sagt Kathrin Rogge, die mit ihrer Kollegin von Dienstag bis Samstag von 13 bis 19 Uhr im Haus ist. Bei Veranstaltungen, wie beispielsweise einer Diskothek auch mal länger. Auch dann gilt aber weiterhin: „Alkohol wird es hier im Haus nicht geben“, betont Kirsten Tober, die noch einen großen Wunsch für 2019 hat: Eine Fassade, auf der zu erkennen ist, dass es sich um ein Jugend- und Vereinshaus handelt.

Henrik Nitzsche