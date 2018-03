Neue Kita: Wer macht das Rennen?

Wolgast. Am kommenden Montag, dem 12. März, hat die Wolgaster Stadtvertretung (Landkreis Vorpommern Wolgast) über die Ausschreibung eines für die ASB-Kita „Friedrich Fröbel“ geplanten Ersatzneubaus zu entscheiden. Wie berichtet, soll auf dem früheren Divi-Platz in Richtung des Belvedere hinter der Regionalschule mit Grundschule „Heberlein“ ein Neubau zur Betreuung von Krippen-, Kita- und Hortkindern entstehen.

Die vorhandene, in Trägerschaft des Arbeitersamariterbundes (ASB) befindliche Kita in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße 8 ist in die Jahre gekommen und bedarf dringend einer Grundsanierung, die jedoch nicht in Betracht gezogen wird.

Gegenwärtig bewerben sich noch drei Träger um den Betrieb des beabsichtigten Kita-Ersatzbaus, dessen Kosten auf etwa vier Millionen Euro geschätzt werden. Dabei handelt es sich laut Mitteilung von Bürgermeister Stefan Weigler um den ASB, die Volkssolidarität und das Trägerwerk Soziale Dienste in MV. Die Bewerber haben sich mit ihrem jeweiligen Konzept dem Sozial- und Kulturausschuss der Stadtvertretung vorgestellt.

Am Ende, so Weigler, habe der Hauptausschuss in dieser Woche im Ergebnis der Konzeptvorstellung mehrheitlich beschlossen, dem Stadtparlament zu empfehlen, dem Trägerwerk Soziale Dienste in MV den Zuschlag zu erteilen. Das letzte Wort habe am Montag aber die Stadtvertretung, die das Thema allerdings im geschlossenen Sitzungsteil behandelt.

Schröter Tom