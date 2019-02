Koserow

Auf diesen Augenblick haben die Koserower lange gewartet: In der Nacht zu Dienstag passierten mehrere Schwerlasttransporte die Wolgaster Peenebrücke und fuhren fünf große Treppensegmente auf die Insel Usedom. Diese werden in den kommenden zweieinhalb Wochen auf Höhe der Siemensstraße nahe des Streckelsberges installiert.

Das rund 80 Tonnen schwere Bauwerk ist notwendig, da die andere Treppe bei der Sturmflut vor zwei Jahren Opfer der Natur wurde. „Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) schaute sich die Situation an und schon damals haben wir darüber gesprochen, dass hier eine neue Treppe entstehen muss“, erklärt Bürgermeister René König.

Mehrere Schwerlasttransporte zogen die Brückensegmente nach Kölpinsee. Von dort wurden sie zum Strand gefahren. Quelle: Hannes Ewert

Verantwortlich für das Projekt ist Tom Holke, Geschäftsführer der gleichnamigen Stahlbaufirma aus Grabow im Landkreis Ludwigslust Parchim. „Wir haben eine Stahlkontruktion aus fünf Segmenten, die hier zu einer 48 Meter langen Brücke zusammengefügt werden“, er. Die Montagezeit nimmt etwa zweieinhalb Wochen in Anspruch. Am Dienstag waren die Männer damit beschäftigt, alle Segmente am Strand abzuladen. Dafür wurde der Strandabschnitt zwischen dem Hauptabgang in Kölpinsee mit Platten ausgelegt, damit die Baufahrzeuge nicht im Sand versacken. „Die Teile wurden bei uns so vorgefertigt, dass sie nur aneinandergefügt werden mussten“, erklärt er. In einer speziellen Halle wurde die Treppe bereits in Grabow zusammengefügt.

Knapp 1,5 Millionen Euro kostet das neue Bauwerk in Koserow. „Wir haben eine 90-prozentige Förderung vom Land Mecklenburg-Vorpommern erhalten, den Rest übernimmt die Gemeinde. Doch auch die zehn Prozent wird durch das Land zum großen Teil noch ko-finanziert“, so König. Am Ende des bleiben der Gemeinde nur ein Prozent, die sie selbst bezahlen müssen.

Die Treppe soll am Ende barrierefrei sein. „Es wird noch ein spezieller Lift an der Seite gebaut. Damit sollen dann auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen die Treppe rauf und runter kommen können“, sagt er.

