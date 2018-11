Ückeritz

Wenn Eltern ihre Kinder jetzt in die Ückeritzer Kita bringen oder sie abholen, laufen sie nicht mehr Gefahr, dass ihr Auto danach aussieht, als kämen sie gerade von einer Rallye mit viel Dreck und Matsch. Die Stellflächen für rund acht Fahrzeuge vor der Kita „Dei lütten Waldgeister“ sind gepflastert. „Endlich“, wie Kita-Leiterin Annette Ehrhardt betont. Elf! Jahre hat es nämlich gedauert, bis die Gemeinde die unansehnliche sandige Fläche, die bei Regen tief ausgefahren und im Sommer staubtrocken war, rechts und links vom Kitaeingang befestigt hat. Entlang der neuen anthrazitfarbenen Pflastersteine wurde nun auch eine Regenrinne verlegt. Das Wasser läuft nun in zwei große Sickerschächte und nicht mehr ins Haus wie bislang. Damit ist eine weitere Baustelle beseitigt. „Bei Starkregen hatten wir regelmäßig Wasser im Gebäude, weil die Kindertagesstätte tiefer liegt als die Straße“, sagt die Kita-Leiterin.

In die Pflasterung der Stellflächen, die Regenentwässerung und neue Fahrradständer investierte die Gemeinde Ückeritz einen hohen fünfstelligen Betrag, wie Bürgermeister Axel Kindler sagt. Er ist froh, dass dafür endlich Mittel im Haushalt eingestellt wurden. „Das Gebäude gehört uns, Träger der Einrichtung ist die Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpommern, die sich der Pflege des Hauses widmet. Die Kommune kümmert sich um die Außenflächen“, erklärt Kindler die Zuständigkeiten.

Deshalb gab es im Herbst neben der Stellflächen- und Entwässerungs-Baustelle eine weitere. „Weil die Fassade der Kita an mehreren Stellen gerissen war, hatte sich der Träger entschieden, die komplette Fassade neu zu verputzen und zu streichen“, sagt Annette Ehrhardt, die gegenwärtig in der Einrichtung 70 Kinder hat. Sieben Erzieherinnen kümmern sich um die Kleinen, die zur feierlichen Übergabe ein Herbstlied sangen und Luftballons in den Himmel steigen ließen. „Wir sind jetzt sehr gut aufgestellt. Alles ist tiptop in der Einrichtung“, freut sich die Chefin und schaut auf die Fassade. Dort fehlt nämlich noch etwas: In den nächsten Tagen soll die Kita nun auch ein neues Schild bekommen. An dem Gebäude im Buchenweg soll schließlich möglichst groß und in bunten Farben zu lesen sein, das hier die „Dei lütten Waldgeister“ zu Hause sind.

Henrik Nitzsche