Zinnowitz

Es sind genau 1060 Kilometer, die zwischen Zinnowitz und der Gemeinde Eben im Pongau liegen. Das ist für Christian Wendt die Entfernung zwischen seinem jetzigen Job als neuer Hoteldirektor im Preußenhof und seiner ehemaligen Wirkungsstätte in Österreich. Im Dezember trat der 44-Jährige seinen Posten an der Ostsee an. Statt schneebedeckten Bergen und Kühen vor dem Bürofenster hört er nun die Möwen und das Meeresrauschen auf dem Weg zur Arbeit. Sein Ziel an der Ostsee: Er möchte dem „ Preußenhof“ wieder zu altem Glanz verhelfen.

Mit der Insel Usedom hatte Wendt vor seiner Arbeit nur ein einziges Mal Kontakt – bei einer Dienstreise nach Heringsdorf. „ Usedom ist für mich im wahrsten Sinne des Wortes komplettes Neuland. Aber ich mag es. Meine Frau und ich lieben das Meer “, sagt er.

Seine erste intensive Berührung mit der Insel hatte er kurz vor dem Vorstellungsgespräch im Herbst 2018. „Ich hatte zunächst gar nicht das Gefühl, dass ich auf einer Insel bin. Im Dunkeln kam ich nach Usedom, eine stundenlange Autofahrt lag mir“, erzählt er. „Die Peenebrücke in Wolgast habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich habe immer auf das große Wasser links und rechts der Straße gewartet“, sagt er und lacht.

Das Zinnowitzer Hotel in erster Reihe habe ihn sofort angesprochen. „Diesen Job will ich machen. Dieser altehrwürdige Stil des Hauses hat mich fasziniert“, sagt er über die ersten Gedanken des Hauses. Derzeit laufen noch Umbaumaßnahmen im Museums-Café. „Ich arbeite unter anderem daran, dass einige Zimmer einen neuen Stil bekommen“, erklärt er.

Der Tag von Christian Wendt beginnt oft früh und endet meist sehr spät. „Um kurz nach 7 Uhr bin ich auf Arbeit, dann begrüße ich jeden Mitarbeiter mit Handschlag“, sagt er. Danach geht es an die erste Arbeit –mit der Kontrolle des Frühstücks. „Ich schaue nach, ob alles vorhanden ist und ob alles den Anforderungen entspricht“, erklärt er. Anschließend folgt ein Wechselspiel zwischen Büro, Treffen mit Vertretern, Beschwerdemanagement, Mitarbeitergesprächen oder auch die Gästebetreuung. „Es klingt zwar ziemlich abgedroschen, aber im Hotelwesen ist wirklich jeder Tag unterschiedlich. Kein Tag ist wie der andere. Und das ist das Schöne an dem Beruf.“

Seine bisheriges Einsatzgebiet in Österreich kann mit dem heutigen nicht unterschiedlicher sein. „In den Bergen gibt es das Problem, dass die Winter teilweise immer wärmer und somit kürzer werden. Hier auf Usedom wird mit vielfältigen Veranstaltungen und Angeboten daran gearbeitet, dass die Sommersaison immer länger wird. In beiden Regionen gibt es diese Herausforderung“, sagt er.

Nun arbeitet Christian Wendt daran, die Familie an die Ostsee zu holen. „Unsere Kinder sind ein und vier Jahre alt. Meine Frau ist auch im Tourismusbereich tätig. Wir kennen es, durch den Job viel zu reisen. Aber auf Usedom möchte ich länger bleiben“, betont er.

Hannes Ewert