Ückeritz

Fahrgäste, die an der Bundesstraße 111 in Ückeritz zwischen den Märkten Aldi und Edeka auf den Bus in Richtung Wolgast warten, sollen nicht länger im Freien stehen. Die Ückeritzer Gemeindevertreter haben sich am Donnerstagabend darauf geeinigt, dass an der Bushaltestelle, die bevorzugt auch von Schulkindern genutzt wird, ein Wartehäuschen errichtet werden soll. Auf der gegenüberliegenden Seite gibt es bereits so einen Wetterschutz. Rund 8000 Euro soll die Anschaffung kosten. Weil die Kommune auf Fördermittel in Höhe von 4000 bis 5000 Euro hofft, soll die Amtsverwaltung nun einen Fördermittelantrag einreichen. Wie das Gebäude aussehen soll, wird später entschieden. Gemeindevertreter Franklin Krüger regte aber an, das gleiche Haus wie gegenüber aufzustellen. „So haben wir ein einheitliches Ortsbild und nicht verschiedene Buswartehäuschen in der Gemeinde.“

Henrik Nitzsche