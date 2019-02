Peenemünde

Die Bunkerwarte im Historisch-Technischen Museum Peenemünde (HTM) bekommt ein neues Dach. „Derzeit werden die Vordächer über den Eingängen als Witterungsschutz für die vorhandenen Betondachflächen montiert“, informiert Kai Hampel vom HTM. Die Sanierung des Hauptdaches ist inzwischen abgeschlossen. Die Arbeiten hatten im November 2018 begonnen. Laut Hampel sollen die Dacharbeiten an der Bunkerwarte, die als Eingangsbereich des Museums dient, voraussichtlich Mitte März abgeschlossen sein. Während der Arbeiten kam es zu keinen Beeinträchtigungen für die Besucher.

Die Bunkerwarte wurde ab 1940 als zentrale Schaltwarte für das Kraftwerk in Peenemünde erbaut, von hier aus wurden fast alle Abläufe des Kraftwerkes ferngesteuert. Mit den bis zu zwei Meter starken Wänden und Decken aus Stahlbeton diente der Hochbunker dem Kraftwerkspersonal aber auch während des Krieges als Luftschutzeinrichtung. Die Bunkerwarte wurde bei einem US-Luftangriff 1944 getroffen, wodurch das Gebäude eine leichte Schräglage erhielt. Die Schäden am Eingangsbereich der Bunkerwarte sind heute noch sichtbar. Zwischen 1991 und 2000 war in der Bunkerwarte die Ausstellung des Historisch-Technischen Informationszentrums Peenemünde untergebracht. Seit 2004 befindet sich hier der Kassenbereich und der Museums-Shop. Die Bunkerwarte bildet zusammen mit dem Kraftwerksgebäude das größte technische Denkmal des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Henrik Nitzsche