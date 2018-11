Peenemünde/Trassenheide

Die Brandschützer in der nördlichsten Gemeinde Usedom sind voller Vorfreude: Im Sommer 2019 sollen sie ihr neues Gerätehaus in der Peenemünder Hauptstraße beziehen können. Davon geht Planer Detlef Schmuggerow von der Usedom Projektentwicklungsgesellschaft Trassenheide aus. „Wir liegen im Zeitplan. Bis Jahresende soll der Rohbau stehen, damit wir noch im Winter mit dem Innenausbau beginnen können.“ Für rund eine Million Euro bekommen die Peenemünder auf 370 Quadratmetern ein Sozialgebäude mit Versammlungsraum, Umkleidekabinen, Küche und Sanitärbereich sowie eine Garage mit zwei Stellplätzen. Mit dem Neubau können die Peenemünder dann auch endlich ihr in die Jahre gekommenes Tanklöschfahrzeug ausrangieren und ein neues bestellen.

Das neue Fahrzeug hätte nämlich nicht in das alte Gerätehaus in der Museumsstraße gepasst. Ein Dilemma, mit dem sich die Peenemünder schon viele Jahre herumschlagen mussten. In die viel zu kleine Fahrzeughalle passte gerade einmal der alte W 50. Mit den Millionen-Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde stiegen auch die Aufgaben der Ortswehr, die längst nicht mehr den heutigen Anforderungen genügte. Deshalb gab es immer mal wieder einen Rüffel von der Feuerwehrunfallkasse. Vergangenheit. „Wir mussten auf den Baubeginn lange warten“, sagt Wehrführer Eberhard Lehmann. Schließlich dauerte es von der Baugenehmigung durch den Kreis bis zum Baubeginn noch einmal gute zwei Jahre. Im Sommer machten daher die Peenemünder Brandschützer im örtlichen Bauausschuss ihrem Ärger Luft. Verzögert wurde das Projekt zunächst durch die Kürzung der Fördermittel durch das Land. Daher mussten die Planungen überarbeitet werden, zumal auch die Baukosten gestiegen sind. Nach den Schwierigkeiten beim Verlegen einer Abwasserleitung in der Nachbarschaft folgte die nächste Hiobsbotschaft – das Baugelände gegenüber der Ruine des einstigen Sauerstoffwerks gelte als munitionsverseucht. Wieder ging Zeit ins Land. Und weil eben Schwerin die Mittel gekürzt hatte, musste der gläserne Zwischenbau – konzipiert als Eingangsfoyer – auch gestrichen werden.

Neues Fahrzeug mit 2000 Liter an Bord

Nun wird aber gebaut. Den Rohbau erledigt die Pudaglaer Firma Vineta Bau. Die Außenwände stehen bereits. „Mitte des nächsten Jahres wollen wir das Haus übergeben“, sagt Schmuggerow. Bis das neue Fahrzeug allerdings in der Garage geparkt werden kann, wird es noch einige Zeit dauern. Die Peenemünder haben sich für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug entschieden. „Das kostet um die 430 000 Euro“, sagt Lehmann. Finanziert wird die Anschaffung durch Mittel des Landes, Kreises und der Gemeinde. Der Bau des HLF 20 müsse europaweit ausgeschrieben werden. Gebaut wird das Fahrzeug nach den Wünschen der Peenemünder – 2000 Liter Wasser müssen an Bord sein. Dazu kommen die feuerwehrtechnische Beladung, Hilfesatz Verkehr und Türöffnungssatz. Neun Feuerwehrleute können im Einsatz damit ausrücken. „Weil das Fahrzeug natürlich normgerecht und nach unseren Wünschen gebaut wird, denke ich, dass er nicht vor 2020 in der Halle steht“, so Lehmann, der gegenwärtig 18 aktive Kameraden hinter sich weiß. Neben dem Tanklöschfahrzeug steht auch ein Feuerwehr-Rettungsboot auf der Wunschliste. Laut Brandschutzbedarfsplan des Kreises sollen die Peenemünder in nächster Zeit damit ausgerüstet werden. Neben den beiden Häfen im Ort sollen sie mit dem Boot auch für den Bereich Kröslin/Freest zuständig sein.

Wenn die Peenemünder Brandschützer im nächsten Jahr von der Museumsstraße in die Hauptstraße umziehen, soll das alte Gerätehaus aber nicht lange leer stehen. Laut Bürgermeister Rainer Barthelmes gehört das Haus der Gemeinde. „Wir werden versuchen, es zu veräußern. Ich stelle mir dort eine gewerbliche Nutzung vor.“

Henrik Nitzsche