Usedom

Seit einer Woche hat Usedom ein neues Geschäft am Markt. Melanie Matthäus aus Morgenitz bietet hier unter dem Motto „Meine Zeit“ im weitesten Sinne Schönheitspflege von Kopf bis Fuß an. Die 39-Jährige hat mit der Geschäftseröffnung eine Lösung gefunden, wie sie ihre verschiedenen Zertifizierungen optimal miteinander verbinden kann. Während sie nach dem Schulabschluss zunächst einen kaufmännischen Beruf erlernt hat, hat sie später umgeschwenkt und sich in Berlin zur Fitnesstrainerin ausbilden lassen. Es folgten Qualifizierungen zur Kosmetikerin und Fußpflegerin, später kamen Lehrgänge zur Wimpernstylistin und Nageldesignerin hinzu. Der Clou: Der geschmackvoll eingerichtete Salon am Markt 24 (neben dem Textilgeschäft von Annett Kempke) ist zweigeteilt und birgt im hinteren Bereich ein kleines, modern eingerichtetes Fitnessstudio. Die Übungsabende zur Kräftigung des ganzen Körpers hat Melanie Matthäus schon ein Jahr lang anderenorts probeweise angeboten und regen Zulauf erfahren. Zur Eröffnung waren dann auch ihre Sportfreundinnen pünktlich erschienen, um den Besuchern zu zeigen, wie viel Spaß es macht, sich nach flotten Rhythmen zu bewegen. „So kann es weitergehen“, ist die junge Geschäftsfrau zuversichtlich und hat schon eine weitere Fortbildung im Visier. Ab März will sie „Kreatives Tanzen“ für kleine Kinder und deren Mütter anbieten. Sicher wird dann auch Betty, ihr zweijähriges Töchterchen mit dabei sein. Den Wunsch, dass der couragierten Insulanerin der Atem nicht ausgehen möge, hat die Usedomer Vize-Bürgermeisterin Grit Kaspereit (UBL) am Eröffnungstag zum Ausdruck gebracht. „Wir freuen uns, dass nun wieder ein wenig mehr Leben in das Zentrum unserer Stadt einzieht.“ Und diesem Wunsch schließen sich ganz sicher viele Usedomer an.

Termine können ausschließlich telefonisch unter 0172/3536553 vereinbart werden.

Ingrid Nadler