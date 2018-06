heißt es morgen im Theaterzelt „Chapeau Rouge“ an der Heringsdorfer Strandpromenade. Dort gastiert von 19.30 Uhr an dasTrio Nimmersatt mit schwarzem Humor und kleinen Bosheiten. Nimmersatt beschreibt sich selbst als überflüssige kleine Kapelle, die bislang über 1500 Konzerte gab. Das Erfolgsrezept ist die unterhaltsame Mischung aus Musik der 20er und 30er Jahre – in den Liedern als auch der Moderation. Als „Bösewichter der Kaffeehausszene“ ist das Trio betitelt worden. Und es war europaweit unterwegs: Ob in Paris für Peter Ustinov, für Heinz Rühmann persönlich, zu den Olympischen Spielen in Barcelona oder im Tross von „Roncalli“. Neben Satzgesang und viel Witz, fungieren als Begleitinstrumente Gitarre und Bass. Karten für den Abend können unter ☎ 03971/2688800 reserviert oder in den Touristinformationen gekauft werden.

OZ