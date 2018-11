Peenemünde

Der Karneval in Peenemünde feiert Jubiläum: 50 Jahre sind die Jecken nun schon in der nördlichsten Gemeinde der Insel unterwegs. Derzeit laufen die Vorbereitungen des PCK für das traditionelle Oktoberfest, das am 17.11., 20.11 Uhr, in der Zwiebel steigen wird. Im kommenden Jahr finden dann zwei Jubiläumsveranstaltungen statt – am 8. März 2019 für Ehemalige, Sponsoren und befreundete Karnevalsvereine und am 9. März für die Öffentlichkeit. „Der PCK freut sich auf viele Gäste in Feierlaune, wenn es wieder heißt: Peenemünde – helau! Hussassa – fass die Sau!“, so Vereinsvorsitzender Peter Günther. Rückblick: Überliefert ist, dass die Marineführung der damaligen 1. Flottille der Volksmarine den Dorfclubvorsitzenden von Peenemünde zu sich befahl und ihm die Order gab, ein Kappenfest zu organisieren. Und das ist 50 Jahre her. Offensichtlich hatten die Organisatoren so viel Spaß daran, dass es nicht bei der einen Veranstaltung im November 1968 blieb und sich eine Truppe fand, die sich fortan PCK (Peenemünder CarnevalsKlub) nannte.

Über die Jahre wurde alles, was nicht so lief, wie man sich das wünschte, aufs Korn genommen. Und da gab es zu DDR-Zeiten jede Menge! Auch über die Wendezeit wurden die karnevalistischen Traditionen bewahrt. Apropos. Traditionell feierten die Peenemünder im Saal der „Zwiebel“, die eigentlich HOG „Insel Usedom“ (HOG für Handelsorganisationsgaststätte) hieß. „Kein Mensch in Peenemünde hat je den offiziellen Namen dieses Hauses über seine Lippen gebracht“, sagt Günther. Weil in den vergangenen 28 Jahren die Eigentümer und Pächter ab und an wechselten, konnte der PCK leider nicht immer in „seiner“ Zwiebel feiern. Die größte räumliche Alternative war zum 30jährigen Jubiläum der „Club der Waffenbrüderschaft“, heute Phänomenta; die kleinste Räumlichkeit war die Raumzelle des Marineregattavereins Peenemünde – genannt „Falte“. Gefeiert wurde jedes Jahr!

Tradition haben die oft abgefahrenen Themen des PCK, die zuweilen zu Nachfragen geführt haben, was denn darunter bitteschön zu verstehen sei. Beispiele: „Wenn eine Pappnase eine Reise auf der Titanic macht und der Opernball ins Wasser fällt, gibt’s ’nen Skandal im Sperrbezirk.“ oder „Ob hetero, lesbisch oder schwul – Peenemünder Karneval ist immer cool!“

Karten fürs Wochenende gibt es im U-Boot-Shop Peenemünde und in der Fundgrube Karlshagen in der Strandstraße 1.

Henrik Nitzsche