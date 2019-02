Heringsdorf

Für einen 21 Jahre alten Autofahrer kommt es nun knüppeldick: Er muss sich wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Polizisten fanden am Mittwochvormittag bei einer Fahrzeugkontrolle Amphetamine, Cannabis und andere Tabletten in seinem Auto. Die Drogen wurden sichergestellt und an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Der junge Mann bekam nun eine Anzeige.

Hannes Ewert