Ahlbeck

Am Montagnachmittag wurden auf der Insel Usedom zwei per Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 25 und 35 Jahren wurden von der Polizei aus dem fließenden Verkehr an der Deutsch-Polnischen Grenze in Ahlbeck-Swinemünde gezogen. Dabei stellte sich bei einem Mann heraus, dass er noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 900 Euro zahlen musste. Dies konnte er nicht zahlen und er musste umgehend in die Justizvollzugsanstalt Stralsund. Der andere Gesuchte erschien nicht bei einer Gerichtsverhandlung und wurde anschließend zum Gericht gefahren.

Bei beiden Männern handelt es sich um Staatsangehörige des Nachbarlandes Polen. Beide Männer waren unabhängig voneinander unterwegs.

Hannes Ewert