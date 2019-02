Heringsdorf

Die Polizei warnt derzeit vor Betrügern, die auf der Insel Usedom ihr Unwesen treiben. Wie Polizeisprecher Axel Falkenberg am Freitag informierte, sind sogenannte Drückerkolonnen unterwegs, die vorrangig älteren Menschen einen Mobilfunkvertrag aufschwatzen wollen. „Sie geben an, von Vodafone zu sein, aber nach der Überprüfung stellte sich heraus, dass sie es gar nicht sind“, heißt es. Falkenberg vermutet, dass sie an die Daten und die Unterschriften der Opfer rankommen wollen. „Dann kann es passieren, dass ungewollte Rechnungen ins Haus flattern“, erklärt er.

Die Betrüger seien querfeldein auf der Insel Usedom unterwegs. Ein örtlicher Schwerpunkt ist nicht auszumachen. Schon mehrmals wurde die Polizei von den Opfern informiert.

Hannes Ewert