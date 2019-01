Heringsdorf

Eine gemeinsame Diensteinheit aus Landes- und Bundespolizei sowie des Zolls stoppte am Mittwoch die Diebestour ein 19 Jahre alten Mannes aus Polen in Heringsdorf. Wie die Polizei mitteilt, klaute er im Aldi-Markt mehrere Leuchtmittel und deponierte sie in der Nähe befindlichen Labahnstraße. Wenige Minuten später nahm er noch sieben Packungen Zahnpasta aus dem Edeka mit –ohne zu bezahlen. Als er sich dann ein polnisches Taxi bestellte, griffen die zivilen Beamten zu. Der Warenwert beläuft sich auf 165 Euro und wurde den betroffenen Märkten bereits zurückgegeben. Der 19-jährige Pole ist bei der Polizei schon mehrfach in Erscheinung getreten.

Hannes Ewert