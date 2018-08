Radfahrer fährt fast vor Auto und stürzt

Heringsdorf

Kurioser Unfall: In der Heringsdorfer Delbrückstraße überholte am Sonnabendmittag gegen 11.30 Uhr ein Golf-Fahrer in Richtung Damenbadweg langsam zwei Radfahrer. Plötzlich kam ihm auf der Straßenmitte ein 46-jähriger Radfahrer entgegen. Der 29-jährige Pkw-Fahrer stoppte seinen Golf sofort und kam zum Stillstand. Der Radfahrer wiederum bremste so stark, dass er sich überschlug und dabei eine Kopfplatzwunde erlitt. Er wurde vor Ort medizinisch behandelt. Einen Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern gab es nicht.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Radfahrer einen Atemalkoholwert von 0,95 Promille hatte. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Gegen den Pkw-Fahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Am Fahrrad entstand laut Polizei ein Sachschaden von 100 Euro.

Cornelia Meerkatz