Usedom

Mit 72 Kandidaten in elf Wahlbereichen treten die Sozialdemokraten zur Kreistagswahl am 26. Mai an. Spitzenkandidat auf Platz 1 für die Wahlbereiche 6 und 7 mit den Amtsbereichen Am Peenestrom, Usedom-Nord sowie Usedom-Süd und der Gemeinde Heringsdorf ist der Stolper Falko Beitz. Gemeinsam mit Günther Jikeli (Stadt Usedom) bildet er in beiden Wahlbereichen das Spitzenduo. Mit Friedhelm Lietz, Bernd Meier und Paul Padzior sind weitere erfahrene Kommunalpolitiker dabei. Daneben kandidieren mit Cornelia Bunczek und Elke Mante zwei aus dem ehrenamtlichen Engagement bekannte Frauen. Steffi Fisch und Justo Cesar Ramirez treten als aktive Gewerkschafter für die SPD an.

Das Wahlprogramm sei nach Aussage des Kreisvorsitzenden Bernd Nabert ein klarer Plan, wie es im östlichsten Landkreis des Landes künftig gerechter zugehen könnte. „Wir wollen mit engagierten Personen und verlässlicher Sachpolitik punkten. So soll es künftig Bürgerbüros der Kreisverwaltung in den Stadt- und Amtsverwaltungen geben. Der Kreis muss zum Bürger kommen und nicht umgekehrt“, erklärt Nabert. Vorpommern-Staatssekretär und Kreisvize Patrick Dahlemann ergänzt: „Wir haben so viele Kandidaten wie nie zuvor. Wir setzen auf Teamgeist, eine Kommunalwahl ist immer eine Mannschaftsleistung. Unser Ziel: der Erhalt der kleinen Grundschulen auf dem Lande, eine einfachere und bessere Förderung unser Feuerwehren gerade auch auf den Dörfern und höhere Kinder- und Jugendförderung. Auch die Grenznähe zu Stettin muss vom Kreis besser genutzt werden. Wir sind nicht mehr Randlage Europas, sondern mitten im Herzen.“ Außerdem will die SPD den kostenlosen Schülerverkehr im Kreis, eine Tarifbindung für kreisliche Mittel und eine Verbesserung des Personalschlüssels im Kita-Bereich.

Cornelia Meerkatz