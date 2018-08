Schon wieder teure Fahrräder auf Usedom gestohlen

Heringsdorf

Schon wieder hat die Fahrrad-Mafia zugeschlagen. Im Bereich des Polizeireviers Heringsdorf wurden von Sonnabend 12 Uhr bis Sonntag 12 Uhr zwei Thule-Fahrradträger, zwei Elektrobikes, ein Erwachsenendreirad und fünfzehn, zum Teil hochwertige, Fahrräder entwendet. Zwei hochwertige Fahrräder wurden durch die Eigentümer wieder aufgefunden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf 22 000 Euro.

Doch nicht nur auf Fahrräder haben es die Diebe abgesehen: In der Schmetterlingsfarm Trassenheide brachen Unbekannte während der Geschäftszeit eine Vitrine auf und nahmen die ausgestellten Exemplare mit. Der Schaden beläuft sich hier auf 10 000 Euro. Die Kripo ermittelt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Aufklärung dieser Straftaten. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei in Heringsdorf unter Telefon 038378/279224.

Cornelia Meerkatz