Bruno, der Berner Sennenhund von der Ostseeschule in Ückeritz, hat Ferien. Im Zuge der Inklusion (Integrieren von Schülern mit Behinderungen und Auffälligkeiten) meisterte er Aufgaben mit Bravour. Gemeinsam mit Herrchen Philipp Schaffner konnte er auch die schwierigsten Kinder zur Ruhe bringen.

„Das bringt allein seine Anwesenheit“, sagt Schulleiter Peter Biedenweg. „Mit ihm haben wir eine große Hilfe, um die Inklusion an unserer Schule umzusetzen.“

Vor drei Jahren war der heute vierjährige Hund das Großereignis der Ostseeschule Ückeritz: Als einer der ersten Schulhunde in Mecklenburg-Vorpommern trat er seinen „Dienst“ in einer Bildungseinrichtung des Landes an.

Als Belohnung und Anerkennung für seine gute Arbeit wurde der Hund inzwischen ins Lehrer-Kollegium aufgenommen und erhielt seinen „Lehrerausweis“.

