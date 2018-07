Usedom Ückeritz - Seit 60 Jahren anderen aufs Dach steigen Die Dachdecker Nord-Ost eG aus Ückeritz zählt zu den ältesten Unternehmen in der Region

Ein Bild aus vergangenen Tagen: In Spitzenzeiten waren in dem Betrieb, der viele Jahre in Ahlbeck angesiedelt war, über 30 Mitarbeiter beschäftigt.