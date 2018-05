Zinnowitz

70 Jahre Fotogeschäft Adrion in Zinnowitz: In dieser Zeit haben drei Generationen gewirkt. Walter Adrion gründete das Geschäft kurz nach dem Krieg. In Spitzenzeiten waren sieben Mitarbeiter angestellt. Heute ist sein Enkel Alexander Adrion (50) noch allein - das Geschäft ist hart geworden.

„Das klassische Foto ist verkommen zu einer Massenware. Qualität ist heute zweitrangig geworden“, so der Inhaber des Geschäfts in der Waldstraße 1 in Zinnowitz. Während Alexander Adrion die Ära der digitalen Fotografie miterlebte, war sein Vater Gert Adrion - er übernahm Ende der 1970er Jahre die Firma - in den Anfangsjahren der Farbfotografie dabei.

Gert Adrion erinnert sich gern an die arbeitsreichen Jahre zu DDR-Zeiten. „Als die Wismut noch in Zinnowitz war, gab es kaum eine Veranstaltung, auf der nicht ein Fotograf dabei war.“

Nitzsche Henrik