Einmal im Monat ist der Seniorenverband Insel Usedom unterwegs, um etwas zu unternehmen – am Dienstag trafen sich die Insulaner im Polizeirevier Heringsdorf und kamen unter anderem mit Revierleiter André Stegemann ins Gespräch. Er informierte über die Struktur des Präsidiums und beurteilte die Lage des Reviers – besonders die Sommersaison stand im Mittelpunkt. Während ein Rückgang von Einbrüchen zu registrieren ist, bilden Diebstähle verschiedenster Art – besonders von Fahrrädern und E-Bikes – einen Schwerpunkt. Stegemann lobte die Zusammenarbeit zwischen der Landes- und Bundespolizei mit dem Zoll sowie den polnischen Nachbarn. Regelmäßig gibt es gemeinsame Streifenfahrten.

Nicht unerwähnt ließ er, dass seine Kollegen bei Großveranstaltungen wie Demos, Fußballspielen und anderen Großlagen zum Einsatz kommen. Polizeioberkommissarin Dörte Seidemann berichtete vom G-20-Gipfel 2017 in Hamburg. „Wir wurden zusätzlich angefordert, hatten in kompletter Ausrüstung Einsätze bis zu 16 Stunden, danach auch nur kurze Ruhezeiten. Es waren teilweise bürgerkriegsähnliche Zustände. Danach waren wir froh, unbeschadet nach Hause zu fahren“, erzählt sie.

Der Revierleiter merkte an, dass die Senioren in ihrem Umfeld durch gute Nachbarschaft das persönliche Sicherheitsgefühl hinsichtlich der Verhinderung von Wohnungseinbrüchen stärken können. Dazu gehören auch Informationen im Bekanntenkreis zu verstärkt auftretenden „Enkeltricks“, bei denen zumeist allein lebende Personen um große Geldbeträge gebracht werden. „Es gibt in diesen Jahr in M-V bereits über 1000 Versuche. Hier haben wir es mit professionellen Tätern zu tun, die äußerst geschickt und emotional mit Telefonanrufen immer wieder erfolgreich sind. Das geht soweit, dass die fingierten Anrufe selbst mit Polizeinummern erfolgen“, erklärt er.

