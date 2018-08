Zinnowitz

Um die Anzahl von abgebrannten Zigaretten, weggeworfenen Eisstielen und Kronkorken am Strand einzudämmen, setzt die Kurverwaltung Zinnowitz künftig auf eine Maschine, die den Strandsand auf eine Tiefe bis zu 30 Zentimetern durchsieben soll. Wie Sven Gundlach, technischer Leiter der Kurverwaltung Zinnowitz, auf Nachfrage mitteilt, ist eine entsprechende Maschine auf dem Weg nach Usedom. „Wir werden dieses Gerät in dieser Saison punktuell einsetzen. Immer dort, wo es besonders schmutzig ist“, erklärt er. In den vergangenen Jahren investierte die Kurverwaltung zwischen 15 000 und 18 000 Euro, um den Strand vor der Sommersaison zu reinigen. Im Sand war vor allem viel Unrat aus der Silvesternacht zu finden. „So viel Geld haben wir für eine Reinigung bezahlt“, so Gundlach. „Im kommenden Jahr möchten wir den Strand mindestens drei Mal tiefengründlich reinigen“, erklärt er.

Bislang wurden an die rauchenden Strandbesucher sogenannte Strandaschenbecher verteilt. „Die Strandaschenbecher sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, so Gundlach.

Hannes Ewert