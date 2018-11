Peenemünde/Heringsdorf/Lassan

Das Leben schlägt so manches Mal ganz schön heftige Kapriolen, wovon auch die Mitglieder des Peenemünder CarnevalsKlubs ein Lied singen können. Da gab es in ihrem Heimatort Ende der 1960er Jahre einen Dorfklub, der sich, getragen vor allem von der 1. Flottille der DDR-Volksmarine und vom Kraftwerk, besonders der kulturellen Bildung der Einwohner des Ortes widmete. Der Vorsitzende des Dorfklubs hieß Gerd Kaiser, und eines Tages wurde er zum Leiter der Politabteilung der Flottille zitiert. Der Herr über die politische Ausrichtung der Matrosen, Maate und Offiziere war der Überzeugung, dass das ideologische Leben seiner Untergebenen nicht allein aus Schulungen und Studium der Klassiker des Marxismus-Leninismus bestehen sollte. Kaiser wurde also mit dem Auftrag ausgestattet, ein Kappenfest zu organisieren, denn die Faschingszeit nahte. Der Karneval wurde so zu einer Dauereinrichtung, der Peenemünder CarnevalsKlub (PCK) ins Leben gerufen. Das närrische Treiben nahm im äußersten Norden der Insel seinen Lauf. Seit 50 Jahren wird er nun gefeiert, und das aus ganzer Kraft und mit vollem Einsatz.

Nunmehr zum fünften Mal gab es das Oktoberfest. Und wer am Samstag beim Karnevalsauftakt bayerische Gemütlichkeit erwartet hatte, der kam auch auf seine Kosten – aber nicht nur! Peter Günther, der 1. Vorsitzende des PCK, ließ es sich nicht nehmen, in seiner Büttenrede auf Bayerns neuen König und „Söderchens Mondfahrt“ kräftig draufzuhauen, ebenso wie er Merkel, Nahles, Seehofer & Co. aufs Korn genommen hat. Auch vor dem Datenschutzwahn der EU oder den kirchlichen Missbrauchsskandalen machte seine Spott- und Satirelust keinen Halt, so wie er auch leise Zweifel daran anmeldete, dass das künftige Gerätehaus der Peenemünder Feuerwehr noch vor der Wolgaster Ortsumgehung fertig werden könnte.

Viele Masken im Kaiserbädersaal

Karneval im Heringsdorfer Kaiserbädersaal: Der Ahlbecker Karnevals Club hatte am Samstag zum Maskenball eingeladen. Tänze, Einlagen und ein Kummerkasten – all das sorgte für viele Spaß. „Alice im Wunderland“ kam nicht ohne Zugabe von der Bühne wie auch das im Stewardess-Outfit glänzende Männerballett, das sich perfekt „über den Wolken“ präsentierte. Viele Karnevalsschlager und eine Polonaise sorgten neben bestens gespielten Titeln von der Band „Ohrwurm“ für eine volle Tanzfläche. Manch interessantes Gesicht blieb hinter den Masken verborgen.

„Bis unters Dach“ ausgebucht war der große Saal des Schützenhauses in Lassan am Samstag. Die Karnevalisten feierten die 5. Jahreszeit. Angeführt von Zeremonienmeisterin Monika Studier, gefolgt von den Lassaner Stadtmusikanten, den elf Ministern, den Funken und sonstigem Gefolge begann eine mit vielen Extras gespickte Nacht. Nach der Vorstellung der Minister mit ihren Aufgaben wurde Prinz Frank der 9. dem Publikum präsentiert. Erstmals mit dabei waren auch die Minifunken, die ihre tänzerischen Qualitäten zeigten. Bürgermeister Fred Gransow nebst Gemahlin ließ es sich nicht nehmen, wie immer hinter dem Ausschank zu stehen.

