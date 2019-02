Wolgast

Im Wolgaster Hafen qualmte Freitagmittag eine Ladung Sperrmüll. Wie die Polizei informiert, reagiert der Fahrer des Wagens geistesgegenwärtig und lud den Sperrmüll auf dem Gelände des ehemaligen Kornspeichers am Hafen ab. Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast eilten zur Stelle und löschten den Brand. Der abgekippte Sperrmüll soll durch die betroffene Firma entsorgt. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Am Fahrzeug entstand durch die Aktion kein Schaden. Wie ein Polizeisprecher in Anklam informierte, reicht schon ein Feuerzeug zwischen dem Sperrmüll, welches durch das Pressen eine Verpuffung auslösen kann.

Tilo Wallrodt