Wolgast

Es ist unglaublich, wie viel Zivilisationsmüll sich in den vergangenen Jahren in den Wolgaster Anlagen angesammelt hat. Dabei war der Belvedere-Park rund um den Konzertpavillon für die Wolgaster einst das Ausflugsziel schlechthin, das von ihnen gehegt und gepflegt wurde. Unter dem Dom der hohen Baumkronen wurde musiziert, getanzt und ausgiebig gefeiert.

Dass der vom Wolgaster Verschönerungsverein ab 1843 angelegte und im Jahr 1893 noch einmal erweiterte Park bis heute Freunde hat, bewies jetzt eine spontan angesetzte Aktion: Gut 50 emsige Mitstreiter fanden sich an der alten Konzertbühne zusammen, um zum Großreinemachen auszuschwärmen. Aufgerufen hatte dazu Andreas Keil vom Wolgaster Jugendhaus via Facebook, Instagram und WhatsApp.

„Vor drei Wochen war ich in den Anlagen toben mit meinem Sohn Sam. Da ist mir aufgefallen, dass das hier kein Wald mehr ist, sondern eine Müllhalde“, schildert Andreas Keil, der daraufhin in den sozialen Netzwerken besagten Appell an Gleichgesinnte richtete. Mit Erfolg: „Es gibt doch viele, denen es eine Herzensangelegenheit ist, im Park wieder Ordnung zu schaffen, und die auch sehen, welches Potenzial in den Anlagen steckt, wenn man sie in Ordnung bringt und hält“, sagt er.

„Hier Müll sammeln, ist gut für die Umwelt. Dann bleibt der Wald auch länger bestehen“, meint Leon Klage (13), der, ebenso wie sein Kumpel Tobias Sill, zu den freiwilligen Helfern gehörte und zwischen den Knallerbsensträuchern sogar diversen Sperrmüll fand. Leon Gollatz schleppte zum Sammelpunkt ein großes Plastikteil, das zu einem Kompostbehälter gehörte, den wohl ein Kleingärtner aus der angrenzenden Gartensparte im Park entsorgt hat. Auch Gefahrengut, wie Wellasbest und Ölkanister, wurden aus der grünen Lunge geborgen.

Auch Tobias Sill und Leon Klage packten bei den Aufräumarbeiten in den Wolgaster Anlagen mit an. Quelle: Tom Schröter

Judith Loose kam aus Zinnowitz, um sich einen Müllsack zu schnappen und das Gelände abzusuchen: „Ich finde die Aktion super. Indem auch Kinder mitmachen, bekommen auch sie ein Bewusstsein dafür, was man der Umwelt antut, wenn man sein Zeug einfach so wegschmeißt.“

Ein Hilfstrupp, der den südwestlichen Waldrand durchforstete, stieß auf eine Stelle, an der offenbar eine ganze Gartenlaube samt Inhalt deponiert wurde. Der Unrat wurde in ein Auto geladen und abgefahren. „Am Ende holt der städtische Bauhof alles ab“, erklärte Andreas Keil, der sich über das große Engagement freute. Auch Mitglieder des Kaninchenzuchtvereins und der Ziergeflügelzüchter waren zur Stelle, während die Firma Schröer Transporte erledigte und Andreas Eberling Kaffee und Kakao mitbrachte.

Andreas Keil ist bewusst, dass das Großreinemachen keine einmalige Angelegenheit sein dürfe, sondern die Anlagen der regelmäßigen Pflege bedürften. „Meine Idee ist es, dass Leute konkrete Patenschaften jeweils für einen Teil der Anlagen übernehmen und sich persönlich um diesen Bereich kümmern“, so der Wolgaster. „Wir brauchen Macher, die nicht viel reden, sondern anfassen.“

Während des Aufräumens wurde deutlich, dass hier und da an Bäumen Totholz entfernt werden muss, damit Spaziergänger nicht gefährdet sind. Alles in allem macht der Baumbestand einen guten Eindruck, wenn es auch an mehreren Stellen Lücken aufzuforsten gilt. Vielleicht sollten in einer konzertierten Aktion das Buschwerk und die Wege von dem alten Laub befreit werden, damit die Vegetation wieder atmen und sich auch natürlich verjüngen kann.

Das Waldschlösschen Belvedere in Wolgast leidet unter Vandalismus. Die Eigentümer kümmern sich nicht um das unter Denkmalschutz stehende Objekt, das dringend Hilfe braucht. Quelle: Tom Schröter

Ein trauriges Bild bietet das nahe Schlösschen Belvedere, seinerzeit der ganze Stolz des Verschönerungsvereins und ein begehrtes Ausflugs- und Vereinslokal der Wolgaster Bevölkerung. Wenn sich die öffentliche Hand jetzt nicht um den Erhalt dieses in Privathand befindlichen Denkmals kümmert, geht es unwiederbringlich verloren. Die alte Stadt am Peenestrom hätte dann wieder ein Kleinod weniger.

Tom Schröter