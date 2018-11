Wolgast

Noch in der Vorwoche hatten die Wolgaster Fußball-Landesliga-Nachwuchsteams ausnahmslos den Platz als Sieger verlassen. Diesmal war es anders. Die Rot-Weiß-Mannschaften kamen um Niederlagen nicht herum. Besonders hart traf es die Peenestädter B-Junioren, die mit 0:6 beim Drittplatzierten Pasewalker FV unter die Räder kamen.

B-Junioren Pasewalker FV – FC RW Wolgast 6:0 (2:0). Von einem späteren Schützenfest war bis zur Pause noch nichts zu spüren. Zwar lagen die Rot-Weißen mit 0:2 zurück, doch dank guten Torwartleistung von Petr Konarik schien die Begegnung noch offen. Die Wolgaster hatten sogar die Chance, 1:0 in Führung zu gehen. Der satte 17-Meter-Schuss (31.) von Moritz Schwarzenberg fand aber nicht sein Ziel, der Ball krachte an die Latte. Kurz darauf nutzte Pasewalk zwei individuelle Fehler auf Wolgaster Seite zur schmeichelhaften Halbzeitführung. Auch nach dem Seitentausch boten die Wolgaster dem Kontrahenten lange Zeit Paroli. Doch was dann passierte, lässt sich nur schwer nachvollziehen. Knapp eine Viertelstunde vor Ende des Spiels, brach das Wolgaster Team förmlich ein, bekam binnen sechs Minuten vier „Buden“ eingeschenkt. Verständlich, dass Trainer Michael Müller da sauer reagierte und einigen seiner Schützlinge die Meinung geigte. „So darf man sich im Landesmaßstab nicht verkaufen“, motzte er. Doch der RW-Übungsleiter hatte auch lobende Worte parat: „Moritz Schwarzenberg, Otto Jürgens und Jonathan Biedenweg haben trotz der hohen Packung ein gutes Spiel gemacht, sie haben gute Leistungen gezeigt.“

Wolgast: Konarik – Rouve, Fisch, Jürgens, Ratzlaff, Biedenweg, Bergmann, Basajev, Wolf, Cuong, Schwarzenberg. Tore: 1:0 Wernecke (32.), 2:0 Thiemke (36.), 3:0 Wernecke (68.), 4:0 Mo (70.), 5:0 Wernecke (73.), 6:0 Stüwe (74.).

C-Junioren FC RW Wolgast – VFC Anklam 2:3 (0:2). Der Wolgaster Übungsleiter Michael Witt stellte trotz der Niederlage seinen Spielern ein gutes Zeugnis aus. „Die Jungs haben viele Elemente, die wir trainiert haben, umgesetzt. Das rechne ich ihnen hoch an. Letztlich haben sie gegen Anklam, immerhin Tabellendritter, ihr bisher bestes Saisonspiel absolviert“, lobte er. Vor allem mit dem längere Zeit verletzten Petro Colli zeigte sich der RW-Coach zufrieden: „Er hat dazu beigetragen, dass die Abwehr deutlich besser funktionierte, als in den Spielen zuvor.“ Zur Halbzeit mit 0:2 im Hintertreffen, sorgten die jungen Peenestädter nach der Pause mit hoher Laufbereitschaft und entsprechendem Zweikampfverhalten und Einsatzwillen dafür, dass der Sieg des Favoriten noch längst nicht in Sack und Tüten war. Ausschlaggebend waren die beiden Anschlusstreffer von Torjäger Lucas-Leon Keick zum 1:2 und 2:3. Obwohl sich Keick immer brandgefährlich zeigte, fand Trainer Witt dennoch ein Haar in der Suppe: „Lucas-Leon könnte noch stärker in Erscheinung treten, wenn er mehr an der Balleroberung arbeiten würde.“

Wolgast: Teßendorf – Colli, Zeise, Düring, Degering, Basaev, Keick, Haase, Degenkolbe, von Bresinski, Wischow. Eingewecselt: Jäger, Maatouk. Tore: 0:1 Möhr (14.) , 0:2 Haase (34.), 1:2 Keick (55./Elfer), 1:3 Haase (66.), 2:3 Keick (69.).

D-Junioren Greifswalder FC III – FC Rot-Weiß Wolgast 4:2 (3:1). Es ist die erste Schlappe der jungen Peenestädter im laufenden Spieljahr. „Mit dieser Niederlage können wir leben. Man hat dennoch gesehen, dass unsere Kids einen guten Ball spielen können. Leider war uns in einigen Situationen das Glück nicht hold“, meinte RW-Trainer Mirko Hering. Seine Schützlinge kamen in Hälfte eins nicht so recht in die Puschen. „Die Greifswalder gewannen die entscheidenden Zweikämpfe und setzten uns somit unter Druck“, sagt Hering. Die Folge war ein 0:3-Rückdstand. Zumindest verkürzte Denis Lifeld nach schöner Vorarbeit von Patrik Opalinski bis zur Pause auf 1:3. Kurz danach zogen die Gastgeber zwar auf 4:1 davon, doch aufstecken war bei den Rot-Weißen nicht angesagt. Vielmehr wurde der Heimmanschaft jetzt kräftig eingeheizt. Es ging fast nur noch in eine Richtung. „Wir haben den Gegner in dessen Hälfte förmlich festgenagelt. Nur schade, dass der GFC-Tormann viele gut geschossene Bälle aus der Ecke fischte“, berichtet Hering. „Wir haben zwar verloren, aber das schönste Tor geschossen. Nach einer Ecke nahm Marvin Sylvester den Ball aus der Luft und hämmerte ihn volley in den gegnerischen Kasten.“

Wolgast: Julius – Opalinski, Harnack, Böhme, Kadlubiec, Keick, Sylvester, Lifeld. Eingewechselt: Fellechner, Dabrowski, Fisch, Jokiel. Tore: 1:0 Gerth (5.), 2:0 Thürk (18.), 3:0 Lucas (22.), 3:1 Lifeld (28.) , 4:1 Boeck (48.), 4:2 Sylvester (60.).

Wolfgang Dannenfeldt