Wolgast/Bansin

Es ist schade. Die Landesklasse-Kicker des Hohendorfer SV 69 bemühen sich Woche für Woche mit hohem Engagement um einen Erfolg, doch stets behielten die Gegner die Oberhand – so auch an diesem Wochenende. Dass die Borck-Truppe sich aber nicht aufgibt, spricht für die gute Moral im Team. Unterdessen haben die Kicker des FC Insel Usedom die Kehrtwende nicht geschafft. Sie verloren auch am 13. Spieltag. Dagegen haben die Wolgaster Spieler mit einem Sieg den vierten Tabellenplatz gehalten.

Hohendorfer SV 69 – PSV Ribnitz-Damgarten 1:3 (1:1). „Wir haben unseren Möglichkeiten entsprechend tapfer dagegen gehalten. Das wurde leider nicht belohnt. Ein Remis war möglich“, sagte HSV-Trainer Axel Borck unmittelbar nach Spielschluss. Zunächst sah es aber so aus, als hätten seine Spieler die „Spendierhosen“ an. Es waren nur 120 Sekunden gespielt, da musste Torhüter Nierichlok bereits eine erstes Mal hinter sich greifen. Und auch anschließend hatte Hohendorfs Abwehr alle Mühe, die flinken PSV-Angreifer in den Griff zu bekommen. Die Gastgeber kamen langsam in Fahrt. Brandt zog die Fäden, Oestreich, Gebhardt, Liedtke und Dornick sprinteten jedem Ball hinterher. Doch Torgefahr blieb aus. Lediglich bei einem Schuss (17.) von Gebhardt brannte es ein wenig vor dem Gäste-Gehäuse. Nachdem der PSV eine Großchance (30.) nicht nutzte, wurde auf Hohendorfer Seite endlich mutiger nach vorn marschiert. Nach einer Maßvorlage von Gebhardt vollendete Dornick zum 1:1. Es folgten einige gute Angríffszüge der Gäste, die aber nichts einbrachten. Weit abwechslungsreicher ging es im zweiten Abschnitt vor beiden Toren zu. Zunächst verstolperte der PSV zwei Chancen (54./63.), während auf Hohendorfer Seite Gebhardt, Wilke und Dornick dem Führungstreffer nahe waren. Doch ausgerechnet in der besten Phase der Heimelf sorgte ein abgefälschter Schuss für das 1:2. Danach setzte der HSV alles auf eine Karte, bekam aber noch einen dritten Treffer eingeschenkt. Hohendorf: Nierichlok – Reule, Wilke, Ruhnke, Hirt, Brandt, Liedtke, Gebhardt, Oestreich, Nguyen van, Dornick. Tore: 0:1 Peplow (2.), 1:1 Dornick (38.), 1:2 Leplow (76.), 1:3 Demski (90.+3).

Tribseeser SV – FC Rot-Weiß Wolgast 2:4 (2:3). „Die Tribseeser kannten wir zwar nicht, doch wussten wir um deren offensive Spielweise“, berichtet Wolgasts Trainer Erik Lüdtke. „Bis auf die ersten 20 Minuten, mit sehr viel Mittelfeldgeplänkel, dominierten wir das Spiel recht eindeutig.“ Rot-Weiß geriet zwar in Rückstand, doch Lüdtke lobte die prompte Reaktion. Dem 1:1 folgte ebenso schnell das Führungstor per Elfmeter. Durch einen Freistoß glich Tribsees zum 2:2 aus. Nachdem der junge Carlo Lenz zwei gute Torchancen ausließ, sorgte er kurz vor dem Halbzeitpfiff, nach Zoks feiner Vorlage, für die erneute RW-Führung. Das zu erwartende Tribseeser Aufbäumen blieb aber aus. Eher hätte Rot-Weiß viel früher alles klar machen müssen. Den tollen Distanzschuss von Florian Jeske lenkte Tribsees Keeper an die Latte, er parierte auch die Chance von Zok. Nach dem überfälligen 4:2 durch Kohr, nach Doppelpass mit Zok, gingen die Wolgaster weiter auf Torejagd. Morice Theelke tauchte frei vor dem gegnerischen Tor auf, schob den Ball aber vorbei. Nach einem super Pass (85.) von Kohr traf Torjäger Zok das verwaiste Gehäuse nicht. „Manchmal schlich sich beim Abschluss oder dem Finalpass der Schlendrian ein“, bemerkte Lüdtke, der ein Sonderlob für Linksverteidiger Florian Burchardt (18 Jahre) hatte: „Florian machte viel Betrieb. So stark habe ich ihn noch nie gesehen.“

Wolgast: Zimmermann – Witt, Schönberger, Künnemann, Burchardt – Lenz, Preusche (69.Kollhoff), Protasiewicz (63. Theelke), Kohr, Jeske (81. Brand) – Zok. Tore: 1:0 Bielesch (25.), 1:1 Zok (28.), 1:2 Kohr (31. FE), 2:2 Boldt (33.), 2:3 Lenz (45.), 2:4 Kohr (72.).

FC Insel Usedom – SG Wöpkendorf 1:2 (1:1). Die gute Nachricht vorweg: Nach dem Rücktritt des Trainergespanns des FC Insel Usedom (OZ berichtete) entschloss sich zumindest Roman Maaßen dazu, das Team vorerst bis zur Winterpause weiter zu führen. „Vorausgegangen war eine Analyse der jetzigen Situation und meine Forderung, dass im Team enger zusammen gerückt werden muss“, sagt Maaßen.

Dennoch war die Verunsicherung bei der Mannschaft zu spüren. Denn wieder fehlten sechs Stammspieler, so dass die Abwehr mit Ingo Pohlmann neu besetzt werden musste. Natürlich gab es dabei einige Startschwierigkeiten. So kamen die Wöpkendörfer zu einigen Eckbällen, die jedoch nichts einbrachten. Erst mit der sehr gut herausgespielten Führung kam etwa mehr Struktur ins Spiel des FCU. Kurz vor der Pause gab es eine mehr als fragliche Elfmeterentscheidung zugunsten der Gäste, die zum 1:1 führte. Mit Beginn der zweiten Hälfte visierten Gohlke, Rodenhagen und Zerbe das gegnerische Tor an, der Gästekeeper parierte aber stark. Die Gäste wurden im zweiten Abschnitt stärker. Nach dem 1:2 spielte der FCU zu sehr mit langen Bällen, verlässigte dabei das Flügelspiel. Der Kampf dominierte. Als der eingewechselte Benthin, eine von Rodenhagen glänzend vorbereitete Chance vergab, war die Enttäuschung groß.

FCU : Fica – Menzel (80. Sander), I. Pohlmann, Pröhl, Hügel (83. Benthin) – Urban (64. J. Pohlmann), Gohlke, Wozny – Zerbe, Rodenhagen, Karamann. Tore: 1:0 Karamann (20.), 1:1 Schröder (42. Elfm.) 1:2 Schult (72.).

Wolfgang Dannenfeldt, Detlef Spiller und Gert Nitzsche