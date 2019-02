Zinnowitz

Nun steht ein Eröffnungstermin für die Zinnowitzer Sportschule fest: Wie Vize-Bürgermeister Fred Kruggel am Mittwoch mitteilte, soll das Objekt zum Osterfest für Übernachtungsgäste freigegeben werden. „Es war ja bekannt, dass wir in Verzug waren. Unverhoffte Dinge kamen dazwischen – unter anderem der Abriss des Treppenhauses“, sagt er. Dann mussten Firmen gefunden werden, die sich um diese Belange kümmern. „Das zog wiederum europaweite Ausschreibungen nach sich und so weiter“, erklärt er. Umso froher ist die Gemeinde, dass die Eröffnung in greifbare Nähe rückt.

Im öffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung wurde am Dienstag eine 4000 Euro hohe Spende vom Hotel „Asgard“ an die Freiwillige Feuerwehr angenommen.

Im Vorfeld der Sitzung stellten sich zwei Kandidaten für den Posten des Eigenbetriebsleiter vor. „Noch darf ich nicht sagen, wie wir uns entschieden haben, da wir erst die Bewerber informieren möchten“, so Fred Kruggel.

Hannes Ewert