Schwerin/Insel Usedom

Die stark verkehrsbelastete Insel Usedom hat endlich Schwerin erreicht. Nur einen Tagesordnungspunkt gab es am Mittwoch im Energieausschuss des Landtages – „Verkehrssituation auf der Insel Usedom“. Von einer „fruchtbaren“ und „bedeutsamen“ Runde spricht Krister Hennige, Vorsitzender des Regionalverbands Ostvorpommern des deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). „Es war ein Novum, weil es in den vergangenen zehn Jahren noch nie zu einer Runde innerhalb des Landtages gekommen ist, die sich mit den Usedomer Verkehrsproblemen beschäftigte“, sagt Hennige. Er fordert einen Generalverkehrsplan für die Insel, um zeitnah Lösungen zu schaffen, die angespannte Situation zu entschärfen. „Es gibt genügend Gutachten und Konzepte zum Tourismus und Verkehr auf der Insel, die müssen einfach nur überarbeitet und angepasst werden“, sagt der Dehoga-Vorsitzende. Neben ihm diskutierten Vertreter der Gemeinde Heringsdorf, des Straßenbauamtes Stralsund, IHK und Usedomer Bäderbahn mit den Abgeordneten des Ausschusses. Dabei ging es auch um die Verkehrsbelastung im Zusammenhang mit dem geplanten Swinetunnel. Wird die Bundesstraße 111 dann noch stärker durch den Lkw-Verkehr belastet? Wie leistungsfähig ist noch die Südanbindung der Insel? Kommt die Ortsumgehung in Zirchow? Verlagert sich der Stauverkehr zwischen Zinnowitz und den Kaiserbädern, wenn die Ortsumgehung Wolgast realisiert ist? Fragen und Sorgen, die die Usedomer mit nach Schwerin gebracht hatten.

„Klar, dass wir mit keinen Lösungen zurückkehren. Es ist aber eine neue Qualität der Zusammenarbeit“, sagt Jörgen Boße, Geschäftsführer der Usedomer Bäderbahn (UBB), nach der Sitzung. Seine Hoffnung liegt in der Vergangenheit: „In den Gutachten zum Verkehr auf Usedom steht viel drin. Einiges wurde umgesetzt, große Themen aber nicht. Da müssen wir ran. Es wurden auch Fehler gemacht. Ich sage nur Massentourismus versus Qualitätstourismus“, so Boße.

„30 000 Einwohner, 21 Bürgermeister – das kann nicht gut gehen“

Von Fehlern, die auf Usedom gemacht wurden, spricht auch Rainer Albrecht (SPD), Vorsitzender des Energieausschusses: „Wenn es um die Infrastruktur geht, macht jede Gemeinde ihr eigenes Ding. Große Projekte ziehen mehr Verkehr an.“ Ein Beispiel sei der Erdbeerhof in Koserow. Das Thema Verkehr begleitet auch die Diskussion um den geplanten Baumwipfelpfad in Heringsdorf. „Rund 30 000 Einwohner und 21 Bürgermeister, das kann nicht gut gehen“, so Albrecht, der am 5. Dezember zur nächsten Sitzung dazu bittet. „Dann geht es um Zuständigkeiten sowie kurz-, mittel- oder langfristige Maßnahmen.“

Eine davon wäre das kostenfreie Bahn- und Busfahren mit der Kurkarte auf der gesamten Insel, wie die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Dr. Mignon Schwenke, anregt. In der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf wurde das in einem Pilotprojekt bereits praktiziert. Der Erfolg gab den Machern recht: Über 130 000 Fahrgäste nutzten das Angebot, das im kommenden Jahr fortgesetzt werden soll. Mignon Schwenke fordert „ein ganzheitliches integriertes Verkehrskonzept für die Insel. Es ist bereits fünf nach zwölf. Jedes weitere Hinauszögern raubt den auf der Insel lebenden Menschen, ihren Gästen und auch der Wirtschaft Lebens-, Urlaubs und Arbeitsqualität. Heute wurde deutlich, dass auf Vorhandenes aufgebaut werden kann“, so die Linken-Politikerin.

Der Obmann der SPD-Fraktion, Philipp da Cunha, spricht „von einem Verkehrsproblem auf Usedom, allerdings kein ganzjähriges. Daran trägt das Land nur bedingt Schuld. Fehlende Absprachen bei der Planung der Bettenzahlen in den einzelnen Gemeinden der Insel sind zuerst ein lokales Problem. Da bedarf es einer Steuerung vor Ort. Auch die Planung des Nahverkehrs oder ein kostenfreies ÖPNV-Ticket auf Basis der Kurtaxe sind Dinge, die man zuerst vor Ort angehen muss. Am Grundproblem aber, dass rund 45 Prozent der über sechs Millionen Übernachtungen jährlich in den drei Kaiserbädern stattfinden, sich folglich Menschen in Großstadtdichte auf engstem Raum befinden, kann das beste Verkehrskonzept nichts ändern. Ich könnte mir gut vorstellen, über einen großen Wurf wie eine autofreie Insel mit gut ausgebautem ÖPNV, mit kostenlosem Car-Sharing und mit mehr Fahrrädern zu sprechen.“

Henrik Nitzsche