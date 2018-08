Zinnowitz

Die Erwartungshaltung war riesengroß. Fast bis auf den letzten Platz war der Sitzungssaal des Nordamts am Montagabend gefüllt. Es handelte sich „nur“ um den Bauausschuss des Ortes, aber der Tagesordnungspunkt zum ehemaligen Erich-Steinfurth-Heim interessierte die Anwesenden brennend. Eigentlich waren alle Gäste gekommen, um Neues über das Millionenprojekt zu erfahren. Dass ein Mülleimer in der Waldstraße fehlt oder Toilettenhäuschen an den Strandaufgängen durch Neubauten ersetzt werden, interessierte die meisten Besucher herzlich wenig. Seit Jahrzehnten befindet sich das Steinfurth-Heim im Dornröschenschlaf und zerfällt zunehmend. Nun soll das 56 000 Quadratmeter große Gelände samt der Gebäude wieder zum Leben erweckt werden.

Zur Galerie Investoren rechnen mit ihr zu Beginn des vierten Quartals

Gesellschaft Die Gesellschaft für Projekt- und Quartiersentwicklung mbH (GP + Q GmBH) mit Sitz in Essen realisiert für die RAG Montan Immobilien als Beteiligungsgesellschaft mit der KLG Projektentwicklungs GmbH Hochbau- Projekte und entwickelt Quartiere – von der Idee über Planung und Umsetzung bis zur Vermietung und zum Verkauf von Immobilien.

Der Ausschussvorsitzende Wolfgang Gehrke machte schon vor der Sitzung klar, dass der Tagesordnungpunkt innerhalb weniger Sätze abgehandelt werden kann – zur Ernüchterung aller Anwesenden. Technische Details, die auch die Öffentlichkeit interessiert hätten, wurden als neuer Tagesordnungspunkt in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung aufgenommen.

Einzig Michael Klihm, Prokurist der GP + Q GmbH aus Essen, erklärte im öffentlichen Teil der Sitzung in wenigen Sätzen, wie der aktuelle Stand der Dinge zum Steinfurth-Heim ist. Die Firma kaufte das Areal Ende 2016. „So wie es aussieht, wird die Baugenehmigung zu Beginn des vierten Quartals erteilt“, sagte er. Ein Teil des B-Planes befinde sich in einer Trinkwasserschutzzone. Heißt im Klartext:

Dort darf nicht gebaut werden. In unmittelbarer Umgebung dieser Zonen – nicht unbedingt auf dem Grundstück – befinden sich Brunnen, aus denen der Zweckverband Wasser pumpt, um dieses in den Wasserwerken als Trinkwasser aufzubereiten. Auf Usedom befinden sich dutzende Brunnen. Sie ragen tief in die Erde hinein. „Das gesamte Areal muss nun neu geordnet werden“, so Klihm. Konkretere Aussagen konnte er nicht beisteuern.

Gehrke beteuerte, dass die Einwohner der Gemeinde bei allen Schritten des Baus mitgenommen werden sollen. „Dieses Projekt hat einen gewissen Nachhalt für den Ort“, erklärte er. Die anwesenden Bürger waren sichtlich enttäuscht über die dürftigen Informationen.

Gestern hielt sich Wolfgang Gehrke gegenüber der OZ weiterhin sehr bedeckt, wollte gar nichts zum Vorabend sagen. Um „Chaos und Verwirrung“ unter allen Beteiligten zu vermeiden, solle am besten gar nichts über das künftige „Belvedere“ geschrieben werden. Er agiere mit viel Fingerspitzengefühl und Samthandschuhen bei allen Beteiligten, um schnell eine Einigung herbeizuführen.

Einen Zeitplan, wann das Gebäude „schlüsselfertig“ übergeben werden soll, konnte er auf Nachfrage auch nicht benennen. „Das wäre viel zu früh, jetzt schon mit einem Datum zu arbeiten“, hieß es auch von der Gesellschaft. Die Akteure wollen vermeiden, dass der Termin immer wieder verschoben werden muss. In dem 1875 errichten Gebäude sollen 140 Aparthotel-Suiten gebaut werden. Das Planungsrecht liegt laut Denkmalschutz für das Areal vor.

Hannes Ewert