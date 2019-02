Wolgast

Die Wolgaster Wohnungswirtschafts GmbH (WoWi) steht längst in den Startlöchern. Lieber heute als morgen würde der größte Vermieter der Stadt mit dem geplanten Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in der Baulücke Steinstraße 15 (ehemaliges „Deutsches Haus“) loslegen. Doch, wie zuletzt vermeldet, will die Auftragnehmerseite zuvor sicherstellen, dass die Steinstraße selbst durch das Bauvorhaben keinen Schaden nimmt.

Hierzu soll die Zufahrtsstraße von der Bundesstraße 111 bis zur Baustelle mit einem Vlies und einer Asphaltdecke versehen werden. Diese soll während der gesamten Bauzeit bis Ende 2020 Bestand haben. Das Asphaltmischwerk, so teilte WoWi-Geschäftsführer Jan Koplin zu seinem Bedauern mit, nimmt allerdings erst Mitte März seine Arbeit auf. Nun sei vereinbart worden, dass am 18. März in Wolgast mit der Herstellung der Schwarzdecke begonnen werden soll. Die Fertigstellung sei für den 26. März terminiert.

Der Straßenaufbau soll die Pflasterung vor den Belastungen durch die schweren Baufahrzeuge und einen zu installierenden Kran schützen. Ab dem 26. März, so Koplin, würden dann entlang der Grenzen des Baufeldes 109 Pfähle gebohrt, um die Nachbargrundstücke und den eigentlichen Bauplatz in Vorbereitung des Bodenaushubs zu sichern.

Das Wohn- und Geschäftshaus, das über zwei Gewerbe- und zwölf moderne und barrierefreie Wohneinheiten (Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen und eine Fünf-Raum-Wohnungen) verfügen soll, soll bis Weihnachten 2020 fertiggestellt sein. Die Höhe der Gesamtinvestition bewegt sich laut Auftraggeber bei 3,9 Millionen Euro.

Tom Schröter