Wolgast

Jetzt geht es vorwärts: Auf der jüngsten Stadtvertretersitzung haben die Abgeordneten einstimmig eine Liste der bis 2028 geplanten Straßenbaumaßnahmen und die Reihenfolge der Abarbeitung verabschiedet. Sprüche der Wolgaster wie „In diesem Leben kriegt die Stadt die Sanierung der Wilhelm-Busch-Straße oder des vorderen Teils des Spitzenhörnweges nicht mehr hin“ dürften damit der Vergangenheit angehören. „Wir wollen ein Komplettpaket schnüren, damit die Bürger wissen, wann vor ihrer Haustür die Bagger rollen“, sagt Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos).

Auch wenn die jetzt beschlossene Prioritätenliste der reinen Straßenausbaumaßnahmen (darin nicht enthalten ist die Städtebausanierung in der Fischerwiek) einen 10-Jahres-Rahmen umfasst, ist es ein ehrgeiziges Vorhaben. Denn gebaut werden muss ohne Straßenausbaubeiträge, nachdem die Landesregierung vor wenigen Wochen beschlossen hat, künftig derlei Beiträge nicht mehr zu erheben. „Da die Höhe der finanziellen Unterstützung des Landes jetzt genau festgelegt ist, aber die Baukosten weiter steigen, liegt es durchaus im Bereich des Möglichen, dass sich verschiedene Maßnahmen nach hinten verschieben. Gebaut wird nur, wenn die Finanzierung steht“, so Weigler. Zudem müsse bedacht werden, dass die Straßensanierung samt Bau von Geh- und Radwegen in den meisten Fällen mit der Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen sowie mit neuer Beleuchtung verbunden sei. „Die Maßnahmen müssen zusammen mit den Versorgungsträgern gut aufeinander abgestimmt sein“, sagt der Bürgermeister.

Planungs- und Bauzeitraum genau ausgewiesen

Die einzelnen Ausbaumaßnahmen werden entsprechend der Prioritätenliste in die Investitionshaushalte des laufenden Haushaltsjahres aufgenommen. Die Liste weist dabei immer die Jahre aus, in dem die Planungen vorgenommen werden bzw. dann tatsächlich gebaut wird. In diesem Jahr betrifft das die Seilergasse vom Abschnitt Am Paschenberg bis zur neuen Anbindung Holzweg sowie den 6. Bauabschnitt beim Ausbau des Fischmarktes von der Wasserstraße bis zum Dreilindengrund, einschließlich Schwarzer Weg (die OZ berichtete). Gebaut wird der Abschnitt dann 2020/21.

Für 2020 sind die Planungen für die Wilhelm-Busch-Straße vorgesehen, gebaut wird im Jahr darauf, also 2021. Außerdem sollen 2021 die Planungen für den Ausbau der Hans-Sachs-Straße und des Amselweges im Abschnitt Tannenkampweg bis Wohngebietsgrenze erfolgen. Gebaut wird die Hans-Sachs-Straße 2022, der Amselweg von 2022 bis 2023. In gleichen Zeitraum soll auch der Spitzenhörnweg vom Tannenkampweg bis zur Wohngebietsgrenze beplant und mit den Bauarbeiten begonnen werden. Beendet werden sollen sie laut Plan im Jahr 2024. Vorgesehen sind für weiterhin die Erschließung Am Strom im Jahr 2023 und Kosegartenweg (Abschnitt Saar- bis Rungestraße) im Jahr 2024 und die Ausführung der Sanierung im jeweils darauffolgenden Jahr. In diesem Zeitraum ist auch der Ausbau der Robert-Koch-Straße vorgemerkt. Der 1. Bauabschnitt des Finkenweges (Ringstraße) und auch der 2. Bauabschnitt (Verbindungsstraßen) sind in der Planung für 2024 vorgesehen, gebaut werden soll 2025/26.

Kostenbeteiligung des Zweckverbandes

In diesen Jahren wird auch der Tannenkampweg vom Hünengrab bis zum Friedhof geplant und gebaut, ebenso erfolgt dann der Ausbau der Oberreihe. Für die Jahre 2026 bis 2028 sind die Erschließung Am Peeneufer bis zur Gemarkung Zecherin, die Erschließung des Jäger- und des Schwalbenweges, Am Wald und der Ausbau der Schulstraße vorgesehen.

Der Ausbau der Baustraße in zwei Abschnitten und der Puschkinstraße ist für die Jahre 2019 bis 22 vorgesehen. „Er erfolgt aber in Abhängigkeit des Zweckverbandes an der Kostenbeteiligung“, stellt Bürgermeister Weigler klar. Für ihn ist die Prioritätenliste trotz aller Unwägbarkeiten, die damit einher gehen, „eine wertvolle Aussage für alle Wolgaster. Wenn wir die hier genannten Straßen alle ausgebaut haben, sind wir in der gesamten Stadt seit der Wende einmal durch“, sagt er.

Cornelia Meerkatz