Usedom

„Wir haben hier in unserer Region noch saubere Luft und das soll auch so bleiben“, hat Amtsvorsteher Karl-Heinz Schröder am Dienstag in Usedom bei der Übergabe eines elektrobetriebenen Pkw erklärt. Wie Udo Arndt, Geschäftsführer des in Greifswald ansässigen Unternehmens Energie Vorpommern informierte, steht das Auto den Mitarbeitern ein Jahr lang kostenfrei als Dienstfahrzeug zur Verfügung. „Abgesehen davon, dass die Feinstaubbelastung durch die Elektromobilität minimiert wird, wollen wir damit erreichen, dass immer mehr Pkw-Fahrer ein Gefühl für Elektro-Autos bekommen.“ Foto: Ingrid Nadler

