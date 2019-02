Swinemünde

Spektakulärer Schlag gegen Schmuggler: In Swinemünde wurde der Transport von fast zwei Millionen illegaler Zigaretten verhindert. Die heiße Ware wurde in einem Lastwagen versteckt, der auf den ersten Blick Spanplatten geladen hatte. Die Kontrolleure aber schauten genauer nach. Nach dem Auspacken mehrerer Pakete der Platten stellte sich heraus, dass es sich nur um täuschend echte Konstruktionen handelt. Im Innern befanden sich Zigarettenschachteln im Wert von 1,4 Millionen Złoty (323 000 Euro). Dies ist der größte entdeckte Zigarettenschmuggel der vergangenen Jahre. Die Ware sollte per Fähre nach Schweden gelangen. Der bisher größte verhinderte Schmuggel war im Jahr 2014. Damals konfiszierten Zollbeamte 2,5 Millionen Zigaretten. Zur Info: Reisende dürfen für den persönlichen Bedarf grundsätzlich aus jedem Mitgliedsstaat der EU 800 Zigaretten nach Deutschland einführen.

Radek Jagielski