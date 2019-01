Swinemünde

Die Stadt an der Swine bekommt ein neues Hallenbad und eine neue, multifunktionale Sporthalle. Beide Objekte sollen auf der Fläche eines früheren Fußballplatzes an der Gdynska-Straße errichtet werden. Die Arbeiten dafür schreiten voran. Der alte Fußballplatz wurde beseitigt. Inzwischen haben Männer mit den Bodenarbeiten für die Neubauten begonnen. In 18 Monaten soll der erste Teil der Investition, eine Sporthalle mit Anschluss, fertig sein. Danach sollen ein Schwimmbad errichtet und der didaktische Teil des „Zentrums für Berufsbildung und Sport“ erweitert werden. Alles zusammen wird voraussichtlich mehr als 43 Millionen Złoty (mehr als 10 Millionen Euro) kosten. Die neue Sporthalle wird multifunktional sein. Sie soll einen Zuschauerbereich erhalten sowie Spielfelder für Basketball, Volleyball, Tennis, Badminton, Gymnastik sowie ein Fitnessstudio. Die bestehenden Gebäude des „Zentrums für Berufsbildung und Sport“ werden um- und ausgebaut. Dort sollen zwei didaktische Räume sowie ein gastronomisches Studio entstehen. In der letzten Etappe werden ein Hallenbad und multifunktionale Sportplätze errichtet. Für das Hallenbad wurde ein 12,5 mal 25 Meter großes Becken mit beweglichem Boden geplant, so das seine Tiefe den unterschiedlichen Wassersport-Aktivitäten angepasst werden kann. Es soll auch einen Erholungsbereich mit Kinderbecken und eine Trockensauna geben. Dazu einen kleinen Zuschauerbereich für etwa 70 Personen, sowie Sanitäranlagen, Umkleide- und Lagerräume. Der Auftragnehmer erklärte sich bereit, die gesamte Investition im Oktober 2020 abzuschließen. Das bestehende Schwimmbad an der Jeromskiego Straße, an der Promenade, wird später wahrscheinlich geschlossen und das Areal zum Verkauf freigegeben.

Radek Jagielski