Mit einem spritzig-modernen und gleichsam amüsant aufbereiteten Weihnachtsmärchen dürfen die Besucher der Blechbüchse inzwischen schon alle Jahre rechnen und zollen dem Ensemble der Vorpommerschen Landesbühne dafür Dank und Respekt. Dass in diesem Jahr nun – wie vor zehn Jahren – sämtliche Rollen ausschließlich mit den Studenten des ersten Studienjahres besetzt wurden, lässt angesichts der bravourös aufgeführten Premiere am Sonntagnachmittag viel Arbeit oder enormes Talent vermuten.

Wahrscheinlich ist es eine gute Mischung aus beidem, gepaart mit dem großen Erfahrungsschatz von Regisseur Wolfgang Bordel und Cornelia Flesch (Regieassistenz, Inspizienz, Soufflage und Kostüme). Bereits einen Monat nach dem Studienstart glänzten die zehn jungen Theaterschüler mit Koketterie und Wandlungsfähigkeit in Andersens Märchen „Die Prinzessin und der Schweinehirt“. Die Freude am Schauspiel war von Beginn an spürbar und wurde mit heftigem Spontan-Applaus vom Publikum jeden Alters gewürdigt.

Mit viel Mut zur Hässlichkeit, unerwarteten Blödeleien und amüsanten Wortspielen erfuhr der Kalauer hier eine Neuauflage: „Feenomenal“, wie unterhaltsam ein Märchen für die lieben Kleinen und erwachsene Kinder gleichfalls darstellbar ist. Geschickt „eingefeedelt“ auch die Integration des Charms des wilden Westens und die mitreißende Schlagerwelt der 50er Jahre durch die Schokolade-verschmähende Prinzessin.

Wenn diese mit ihren Ü-Tagen zunüchst üch dü Nürven dür Büsücher strüpüzürte - ganz gleich ob mit oder ohne Stütze - gönnten die Zuschauer den Studenten geduldig die ideale Gelegenheit, sich auszuprobieren und frisch erworbenes Wissen anzuwenden. Die älteren Jahrgänge der Theaterakademie nutzten die Premiere zugleich, um sich einen Überblick über die heranwachsenden Talente zu verschaffen. Dem begleitenden Jubel nach zu urteilen, entwickelt sich nicht nur im Märchen alles zum Besten.

