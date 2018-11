Ahlbeck

Marcus Stridde steht mit einem Zollstock am Beckenrand. Er misst das Wasser im Eimer – „6,5 Zentimeter für die Klasse 4c, 11 Zentimeter für die 4b.“ Wieder ist ein Punkt vergeben. Jubel auf der anderen Seite – „heute ist hier mal richtig Stimmung“, meint der Thermen-Mitarbeiter. Für reichlich Rabatz sorgen die rund 60 Viertklässler der Heringsdorfer Grundschule bei der Thermenolympiade – der dritten Auflage mittlerweile. Sie messen sich in mehreren Geschicklichkeitsspielen und beim Wettschwimmen in der Brust- und Rückenlage. Schließlich haben sie das im vergangenen Schuljahr gelernt. „In der dritten Klasse haben wir pro Woche eine Stunde im Schwimmunterricht“, sagt Klassenlehrer Wolfgang Adam. Der 54-Jährige ist auch Schwimmlehrer. „Wir sind froh, dass uns die Gemeinde und die Therme den Unterricht ermöglichen. Viele Kinder haben da bereits erste Schwimmerfahrungen mit ihren Eltern gemacht, so dass sie im Unterricht noch viel dazu lernen können. Sie haben schon ein Gefühl fürs Wasser“, sagt Adam. Wer das nicht hat, würde dennoch nach dem einen Jahr Unterricht im Wasser „als Schwimmer in die vierte Klasse kommen“.

Schwimmen gelernt in der Therme: 770 Kinder in zwölf Jahren

Mattes aus Garz musste das nicht. Der Neunjährige konnte bereits schwimmen. „Ich war mit meinen Eltern im Urlaub im Harz. Dort habe ich in einer Therme das Schwimmen gelernt“, sagt der Viertklässler und springt vom Beckenrand zu seinen Freunden ins Wasser. Sein Kumpel Johann (9) hatte sogar schon das Schwimmabzeichen „Seepferdchen“ gemacht, als er mit dem Schwimmunterricht in der Schule begann. Seit mehreren Jahren wird das Abzeichen bereits in der Ostseetherme angeboten, wie Thermenchefin Daniela Stridde betont. „Von Juli 2006 bis Oktober 2018 liegen wir bei 7755 verkauften Schwimmstunden. Etwa 770 Kinder, zumeist im Vorschulalter, erlernten bei uns in den letzten zwölf Jahren das Schwimmen.“ Für Seepferdchen-Besitzer wird darüber hinaus immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr ein Schwimmkurs angeboten. „Vordergründig soll die Freude am Element Wasser erhalten und über spielerische Übungen ein Trainingseffekt erwirkt werden“, so Daniela Stridde.

Spielerische Übungen, um die geht es heute im Wasser. Im kleinen Becken müssen die Schüler in einer Staffel einen mit Wasser gefüllten Becher auf einem Schwimmbrett zur anderen Seite transportieren. Danach gilt es, einen Ball in eine Mini-Badewanne zu befördern. „Natürlich sollen sie bei der Olympiade zeigen, was sie in dem Jahr Schwimmunterricht gelernt haben. Allerdings soll der Abschlusstag auch mit Spaß verbunden sein“, sagt Thermen-Mitarbeiterin Susanne Maletzki. Aufs oberste Treppchen stiegen diesmal die Schüler der 4a, übrigens wie auch im vergangenen Jahr. Nebensache. „Entscheidend ist der Spaß“, meint Wolfgang Adam. Den dürften alle gehabt haben bei wohligen 30 Grad im Wasser.

Zur Galerie Heringsdorfer Grundschüler messen sich im Staffelschwimmen

Henrik Nitzsche