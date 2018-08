Tobias Kriemann glänzt mit seinen Pferden beim Gespannfahren

Beim Spantekower Fahr- und Reitturnier war Tobias Kriemann von der Reitergilde Katzow der erfolgreichste Gespannfahrer. Er hat mit seinen Pferden in der Kombination aus Dressur, Hindernis- und Geländefahren für Zwei- und Einspänner mehrere Top-Platzierungen erreicht.

Der 23-Jährige gewann die kombinierte Prüfung Klasse A für Zweispänner (im Bild). In der Dressur erhielt er die Wertnote 6,5. Das bedeutete 42,0 Strafpunkte, die er aber schnell wieder wettmachte. Im Kegelfahren war er unter den Fahrern mit Großpferden der Einzige, der strafpunktfrei fuhr. In einer weiteren Teilprüfung, in der Pferde und Ponys gemeinsam starteten, wurde Kriemann mit seinem Pferdegespann Dritter. In der Geländewertung fuhr der Katzower einen klaren Sieg nach Hause. Bei den Ponys fiel der Sieg für ihn und die Pferde Max und Lieschen knapper aus. Relativ knapp gewann er vor seinem Teamkollegen Sven Langbecker.

Bei den Reitern gewann Pia Bertram aus Wusterhusen ein L-Springen mit Captain Jack Sparrow vor Marie Lauchstädt (Woldegk) mit Lena und Luisa Meier mit La Sanna. FOTO: JUTTA WEGO

