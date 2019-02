Trassenheide

Eine 78-Jährige im Schneemannkostüm, tanzende Damen im knappen Bikini und ein Pärchen, das nur mit einem Müllsack bekleidet ist, an dem unzählige Luftballons hängen. Sie alle stürmen freudestrahlend in Richtung Meer. Und das Anfang Februar bei Schmuddelwetter und vielen Schaulustigen, die mit Mütze und Schals dick eingepackt sind. Zwei Grad hat die Ostsee, zwei Grad die Luft – wer da ins Wasser geht, ist ein Eisbader. „Oder der muss bekloppt sein. Die Hauptsache ist, dass es Spaß macht“, sagt Fred aus Wandlitz, der noch zwei Rand-Berliner mitgebracht hat. Sie gehören den „Wandlitzer Pinguinen“ an, die am Samstag das Motto „Wir woll’n eisigen Spaß“ mit vielen Gleichgesinnten ausleben.

Zur Galerie Baden in der Ostsee bei zwei Grad

133 Eisbader sind zum Spektakel nach Trassenheide gekommen. Das Eisbaden im Ostseebad präsentiert sich im Look der „99 Luftballons“. Klar, dass Nena-Double Lena um 14.30 Uhr musikalisch die kostümierten Eisbader beim Gang in die Ostsee begleitet. Unter den Wagemutigen ist auch Karin Pietler aus Zinnowitz. Sie ist 78 und wird von ihrem Mann Klaus (80) begleitet. Eigentlich teilen sie das Hobby Eisbaden. Heute nicht. „Mein Mann ist leicht angeschlagen. Da wollen wir nichts riskieren“, sagt die einstige Köchin und zieht ein Schneemannkostüm aus der Tasche. Wäre ihr Mann fit, würde er als Pinguin ins Wasser gehen. Seit 21 Jahren geht die Zinnowitzerin baden – im Sommer wie Winter. „Eine Erkältung kenne ich nicht“, sagt sie und begrüßt einen Mann, auf dessen Shirt „Rostocker Seehunde Warnemünde“ steht. Die Eisbade-Gemeinschaft trudelt langsam ein. Friedrich Flemming kommt von der Insel Rügen und bringt vier Eisbader mit. „Die anderen sind bei anderen Events“, sagt der ehemalige Postbeamte. Der 71-Jährige ist vor zwölf Jahren zum Eisbaden gekommen. Was macht das aus? „Die Gemeinschaft. Man ist viel abgehärteter. Die Masse zieht einen mit ins Wasser.“

Die Masse, das sind rund 50 polnische Eisbader, die aus Swinemünde und Stargard bei Stettin kommen. Viele gehören Vereinen an. „Für uns ist das Wasser zu warm“, meint Sandra Wronska, die mit ihren Mitstreitern gut dreieinhalb Stunden mit Bus und Pkw unterwegs war. Die weiteste Anreise können sie damit aber längst nicht toppen. „Wir hatten Eisbader, die für die Anreise 928 Kilometer benötigten“, sagt Stefanie Pflock von der Trassenheider Kurverwaltung.

So lange mussten Heike Grischka und Uwe Heinbach nicht fahren. Sie stammen aus Templin und sind das erste Mal bei so einem Eisbade-Spektakel. Zur Premiere gibt es auch noch den Preis für das beste Kostüm. 100 Luftballons haben sie morgens aufgepustet und mit Sicherheitsnadeln an einen Müllsack befestigt. Sie wollten für die 99-Party sicher gehen, deshalb einer mehr. Manch Ballon hielt der Kälte aber doch nicht stand. „Egal. Wir haben viel Spaß“, sagt die Kommunikationstrainerin, die Weihnachten 2018 das erste Mal beim Eisbaden war. „Es ist das Gefühl danach. Man schüttet so viele Glückshormone aus“, sagt sie. Mit Glück kennt sich ihr Begleiter bestens aus. Uwe Heinbach ist Schornsteinfeger und das erste Mal bei solchen Temperaturen im Wasser. Beide trinken noch fix einen Glühwein, ehe es ins wärmende Zelt geht.

Hier ziehen sich bereits Karl-Heinz und Silvia Schmidt um. Die Malchiner gehören dem Verein „Warener Eisvögel“ an, der sich aber in Trassenheide rar macht. „Unsere Eisvögel sind zu anderen Events ausgeflogen. In zwei Wochen sind wir aber komplett in Ahlbeck am Start“, meint die Sparkassen-Angestellte, die ihr Gefühl beim Eisbaden so beschreibt: „Im Wasser ist der Kopf frei, man fühlt sich wohl.“ Kaum zu glauben, bei diesem Schmuddelwetter.

Henrik Nitzsche