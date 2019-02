Wolgast

In der Trauerhalle auf dem Wolgaster Tannenkamp-Friedhof ist der kleine weiße Sarg aufgebahrt. Davor liegt das große Blütenherz ihres Papas, Oliver E.. Von einem großformatigen Foto lächelt das bildhübsche Mädchen mit den blauen Augen und langen blonden Haaren – so soll die Welt die kleine Leonie in Erinnerung behalten. Die Sechsjährige war vor drei Wochen in Torgelow an massiver Gewalteinwirkung gestorben.

Mit einer zu Herzen gehenden Rede sowie roten und weißen Luftballons haben Familie, Freunde und zahlreiche Wolgaster am Sonnabend Leonie auf ihrem letzten Weg begleitet. Ein Video zeigt, wie emotional dieser Abschied für alle Beteiligten war. Der Vater hatte zur Teilnahme an der öffentlichen Trauerfeier für seine Tochter aufgerufen. Viele Wolgaster sind dem Wunsch von Oliver E. gefolgt.

Zur Galerie Der Vater der Sechsjährigen, die am 12. Januar nach massiver Misshandlung starb, hatte zur Teilnahme an der öffentlichen Trauerfeier für seine Tochter aufgerufen. Viele Wolgaster sind dem Wunsch von Oliver E. gefolgt.

RND