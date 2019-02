Ahlbeck

Eigentlich darf ein 31 Jahre alter Pole die Staatsgrenze zu Deutschland nicht übertreten, doch er tat es trotzdem: Am Dienstag wurde er beim Diebstahl mehrerer Werkzeuge in einem Baumarkt an der Swinemünder Chaussee erwischt. Pikant: Die Polizei sprach ihm vor etwa zwei Wochen ein zehnwöchiges Verbot für das Betreten der Kaiserbäder aus. Der Mann hatte nämlich in sämtlichen Supermärkten, Einkaufszentren und Baumärkten der Kaiserbäder schon Hausverbot, da er ständig Waren klaute. Nun muss er sich wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl verantworten. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf 122 Euro, konnten aber dem Markt zurückgegeben werden.

Hannes Ewert