Wolgast

Am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr rückte die Polizei zum Wolgaster Famila aus. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion in Anklam am Mittwoch berichtete, wurde eine Durchgangstür auf Höhe eines Bäckers beschädigt. Der Schaden liegt laut Polizei bei 100 Euro. Die Täter sind unbekannt. Die Polizisten fertigten Fotos vom Schaden an. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizei in Wolgaster unter 03836/2520 melden.

Hannes Ewert