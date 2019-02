Wolgast/Damerow

Die Usedomer Bäderbahn (UBB) hat die Planung zur Verlagerung des Bahnsteiges am Bahnhof Wolgast-Hafen angeschoben. „Wir gehen davon aus, dass die Pläne bis zur Saison 2020 umgesetzt werden“, informiert Geschäftsführer Jörgen Boße auf Anfrage.

Der Bahnsteig soll auf die gegenüberliegende Gleisseite verlegt werden, so dass die Reisenden künftig am Runge-Platz ein- und aussteigen. „Die Fahrgäste müssen dann nicht mehr den Bahnübergang überqueren, um zum Bahnhof zu gelangen“, so Boße. Zudem gewinnt durch die Neuerung der Runge-Platz als altstadtnaher Verkehrsknotenpunkt weiter an Bedeutung.

Sind die Pläne der UBB in die Tat umgesetzt, kann auch die seit längerem geplante Sanierung der Straße Am Speicher erfolgen. Die etwa 200 Meter lange Straße wird als Verkehrsanbindung und Rettungszufahrt für die Peene-Werft auch künftig gebraucht. Bereits im Juli 2016 hatte die Stadt zur Finanzierung dieses Vorhabens vom Schweriner Wirtschaftsministerium einen Zuwendungsbescheid über 280000 Euro erhalten.

Neuer Haltepunkt für Damerow in Planung

Parallel zum Vorhaben in Wolgast plant die UBB aktuell den Bau eines zusätzlichen Haltepunktes in Damerow auf der Insel Usedom. „Hier soll der Bahnsteig im Innenbogen zwischen den Abzweigen zum Otto-Niemeyer-Holstein-Gedenkatelier und zum Forsthaus Damerow entstehen“, so Boße.

Ebenfalls momentan in Planung sei die Modernisierung der Schrankenanlage am Schiffbauerdamm in Wolgast an der Hauptzufahrt zur Peene-Werft. In Zuge der Umsetzung wird auch das dort vorhandene mechanische Läutewerk verschwinden, das letzte seiner Art im UBB-Netz.

Tom Schröter