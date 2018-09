Ückeritz

Eigentlich sollte neben dem Campingplatz in Ückeritz noch vor dem Osterfest ein Funkturm der Telekom seinen Dienst aufnehmen. Doch bis heute passierte nichts.

Passende Technik fehlt

„Er ist fertig gebaut und wurde auch technisch abgenommen, aber leider fehlt es noch an passender Technik. Die Funkrichtantennen müssen noch installiert werden“, so Eigenbetriebsleiter Toni Schulz.

Ende November geplante Inbetriebnahme

Er und Bürgermeister Axel Kindler hoffen, dass das Gerät Ende November in Betrieb geht. Das sind zumindest die letzten Informationen von der Telekom.

Kindler zeigte gestern am Telefon wenig Verständnis, dass so eine Maßnahme so lange dauert. „Ich hoffe, dass vor der Saison 2019 alles fertig ist“, meint er ironisch.

Hannes Ewert