Ückeritz

„Sportlich“ nennt das Kurdirektor Toni Schulz, was in den nächsten Monaten auf dem Ückeritzer Campingplatz passieren wird. Bis zur Saison sollen gleich drei Sanitärgebäude saniert beziehungsweise eins erneuert werden. Stolze 1,4 Millionen Euro nehmen die Ückeritzer dafür in die Hand. „Das sind Mittel aus den Rücklagen des Eigenbetriebs“, so Toni Schulz. Das Sanitärgebäude 3 im Abschnitt „Kiefernwäldchen“ wird saniert – für rund eine halbe Million Euro. „Die Entkernung ist bereits abgeschlossen. Wir machen hier alles neu, Wasser, Abwasser und Fußbodenheizung“, sagt der Kurdirektor. Gegenwärtig sind Mitarbeiter der Bansiner Firma Siewert & Greinke GbR dabei, die Abwasserleitung zu erneuern. „Hier lagen noch alte Tonrohre drin“, sagt Bauhofchef Olaf Krenkel. Künftig soll es mehr Toiletten und Duschen geben. Bei der Ausstattung orientiere man sich an etwa 150 Stellplätze. Zusätzlich soll es ein Familienbad geben, das die Gäste tageweise mieten können. Ein eigenes Badezimmer mit Dusche, Toilette und Waschtisch auf dem Campingplatz – Luxus wie im Hotel. Der aber mehr und mehr nachgefragt ist, wie der Kurdirektor betont. Die vier Sterne, die der Campingplatz bei der jüngsten Klassifizierung bekommen habe, sind an Qualitätsstandards gebunden. „Die Gäste werden immer anspruchsvoller. Deshalb haben wir uns entschieden, jetzt zu investieren. Zu unseren Aushängeschildern auf dem Platz zählen nun mal die Sanitäreinrichtungen.“

Und da musste nun dringend was im Sanitärtrakt Haus 5 passieren. 1995 wurden die drei Module im Bereich „Am Deich“ aufgestellt. Weil die inzwischen längst nicht mehr den Anforderungen genügen, sollen die Module per Kran aufgenommen, entsorgt und durch drei neue ersetzt werden. Rund 300 000 Euro kostet der Austausch. Die Camper bekommen mehr Duschen und Toiletten. „Bis auf kleine Gewerke sind alle Arbeiten ausgeschrieben und vergeben. Die Finanzierung ist auch gesichert“, sagt Toni Schulz. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für 2019 wurde bereits zum Jahresende von den Gemeindevertretern beschlossen. Regionale Baufirmen zu bekommen, sei allerdings schwierig gewesen. „Letztendlich hat es aber funktioniert“, so Schulz.

Ein Bad für Menschen mit Handicap

Somit kann auch das Sanitärgebäude im Abschnitt „Erlengrund“ auf Vordermann gebracht werden. Um die 600 000 Euro investiert der Eigenbetrieb, um das Gebäude zu erweitern. Neben weiteren Toiletten, Duschen und Kinderbädern sind auch hier Mietbäder vorgesehen. Die bereits bestehende behindertengerechte Toilette soll durch ein Bad für Menschen mit Handicap erweitert werden. Hier sollen die Arbeiten in den nächsten Tagen beginnen.

In der Vergangenheit entwickelte sich der Campingplatz, der zur wichtigsten Einnahmequelle der Gemeinde Ückeritz zählt, zu einem Sorgenkind, weil es seit Jahren einen Investitionsstau gab. „Jetzt wollen wir hier peu á peu investieren“, sagt Schulz, der von großen Konzepten nicht viel hält. „Die Camper haben davon nichts, wenn sie nicht umgesetzt werden.“ Ende 2016 hatten die Ückeritzer Gemeindevertreter einen Beschluss gefasst, den Campingplatz schrittweise und in finanziell überschaubarer Größenordnung zu modernisieren und um weitere Einrichtungen zu erweitern. Damit verabschiedeten sie sich von einem 6,5-Millionen-Konzept. Kernpunkte des Konzepts waren die Verlagerung des Betriebshofes, ein neues und größeres „ Haus des Gastes“, die Erweiterung der Rezeption sowie der Ausbau der Promenade.

Henrik Nitzsche