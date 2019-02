Zirchow

Am Sonnabend stoppte die Polizei in Zirchow einen Quadfahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest und ließen ihn pusten. Ergebnis: 0,82 Promille. Zur weiteren Messung musste er auf das Revier nach Heringsdorf. Dort gab ein gerichtsverwertbares Messgerät 0,84 Promille an. Nun muss der 37-Jährige mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Auf ihn kommt eine Geldstraße in Höhe von 500 Euro, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei zu.

Hannes Ewert