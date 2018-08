Zinnowitz

Eine ungewöhnliche Verlustanzeige ging am Montag beim Fundbüro in Zinnowitz ein: Ein 51 Jahre alter Urlauber aus Bayern hatte seine Unterschenkelprothese verloren. Das extra angefertigte Stück benutzte er zum Baden in der Ostsee. Am Freitag wurde die Prothese gefunden - vor einem Pub in Zinnowitz.

Entdeckt wurde die 15 000 Euro teure Prothese durch einen glücklichen Zufall und durch im Internet veröffentlichte Fotos bei Facebook. Bereits am Dienstag wurde die Prothese im „Pub Sealord“ in der Zinnowitzer Dünenstraße abgegeben. Der Hausmeister des Vineta-Hotels, der auch den Pub betreut, fand das gute Stück auf dem Parkplatz auf der gegenüberliegenden Seite. Damit der Gegenstand eine gewisse Aufmerksamkeit erreicht und gefunden wird, stellte er es vor den Pub. Allerdings ohne Erfolg.

Am Freitag schaltete sich nun auch die Polizei ein, nachdem der Urlauber bereits abgereist war. Der Mann wurde inzwischen kontaktiert, so dass er schon bald seine Prothese wiederbekommt.

Nitzsche Henrik