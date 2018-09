Neeberg

Am Samstagabend brannte in Neeberg bei Krummin auf der Insel Usedom ein Audi in voller Ausdehnung. Die Brandursache ist noch unklar, das Feuer entstand offensichtlich im Motorraum. Mehrere Feuerwehren aus der Region waren im Einsatz und löschten das Auto auf dem Feld. Zuvor wurde versucht mit einem Handfeuerlöscher zu löschen, dies klappte aber nicht.

Tilo Wallrodt