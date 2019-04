Zinnowitz

Solche Bilder gab es auf der Insel Usedom noch nie: Am Samstagmorgen setzten sich an der Zinnowitzer Promenade 440 Männer und Frauen in Bewegung, die die Insel Usedom von Zinnowitz nach Ahlbeck und zurück abwanderten. Nach 7,5 Stunden waren die ersten im Ziel. Auch die letzten Teilnehmer wurden am Abend mit großem Applaus in Zinnowitz begrüßt.

„Dein Ostseeweg“ wurde zum insgesamt neunten Mal an der Ostseeküste ausgetragen. Im September 2016 begann Torsten Dunkelmann aus Bad Doberan damit, solche Veranstaltungen zu organisieren. „Den ersten 100 Kilometer langen Lauf habe ich noch mitgemacht, aber danach nicht mehr. Nur noch organisiert“, sagt er.

Bildergalerie: So viele Teilnehmer wanderten am Sonnabend über die Insel

Zur Galerie Am Samstagmorgen startet in Zinnowitz zum ersten mal „Dein Ostseeweg“. Dieser führte zu Fuß von Zinnowitz nach Ahlbeck und zurück. Die Teilnehmer sahen somit alle Seebrücken der Insel Usedom.

Freudestrahlend kamen die Teilnehmer am Nachmittag bis in den Abend hinein in Zinnowitz an. „Es geht hier nicht um Platzierungen und Zeiten. Jeder ist ein Gewinner“, so Dunkelmann. Im kommenden Jahr plant er die nächste Auflage. Aufgrund der guten Resonanz rechnet er dann mit noch mehr Teilnehmern. „Auf Usedom befindet sich die Wanderung noch im Aufbau“, sagt er. An der Konzertmuschel endete die Wanderung mit einer kleinen Party. Die meisten Teilnehmer freuten sich jedoch danach, die Füße hochzulegen oder auch zu ruhen. Viele Teilnehmer sind in den Wanderungen erprobt und nehmen auch 100-er in Angriff.

Hannes Ewert